https://ria.ru/20250310/dtp-2004118046.html
Водитель, сбивший людей в Казани, был судим за психотропные вещества
Водитель, сбивший людей в Казани, был судим за психотропные вещества - РИА Новости, 10.03.2025
Водитель, сбивший людей в Казани, был судим за психотропные вещества
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:31:00+03:00
2025-03-10T15:31:00+03:00
2025-03-10T15:48:00+03:00
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью."Ранее он привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ", - сказал собеседник агентства.По информации минздрава Татарстана, в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет. -0-
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T15:31
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
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казань, происшествия, россия, дтп
Казань, Происшествия, Россия, ДТП
Водитель, сбивший людей в Казани, был судим за психотропные вещества
Въехавший в остановку в Казани водитель привлекался за психотропные вещества