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Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу - РИА Новости, 10.03.2025
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14:08 10.03.2025 (обновлено: 15:48 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу - РИА Новости, 10.03.2025
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:08:00+03:00
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казань
происшествия
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью."В настоящее время водитель направлен на медосвидетельствование", - сказал собеседник агентства.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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казань, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Казань, Происшествия, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу

МВД: водителя въехавшего в остановку в Казани автомобиля направили на экспертизу

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
"В настоящее время водитель направлен на медосвидетельствование", - сказал собеседник агентства.
Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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КазаньПроисшествияРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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