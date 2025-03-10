https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html

Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу

Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу - РИА Новости, 10.03.2025

Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу

Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:08:00+03:00

2025-03-10T14:08:00+03:00

2025-03-10T15:48:00+03:00

казань

происшествия

россия

дтп

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью."В настоящее время водитель направлен на медосвидетельствование", - сказал собеседник агентства.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html

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Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-10T14:08 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казань, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)