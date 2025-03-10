https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу - РИА Новости, 10.03.2025
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:08:00+03:00
2025-03-10T14:08:00+03:00
2025-03-10T15:48:00+03:00
казань
происшествия
россия
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавшего в автобусную остановку в Казани, направлен на экспертизу, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью."В настоящее время водитель направлен на медосвидетельствование", - сказал собеседник агентства.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T14:08
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казань, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Казань, Происшествия, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
МВД: водителя въехавшего в остановку в Казани автомобиля направили на экспертизу