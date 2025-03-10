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В Казани завели дело после ДТП на автобусной остановке - РИА Новости, 10.03.2025
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13:18 10.03.2025 (обновлено: 13:38 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dtp-2004075766.html
В Казани завели дело после ДТП на автобусной остановке
В Казани завели дело после ДТП на автобусной остановке - РИА Новости, 10.03.2025
В Казани завели дело после ДТП на автобусной остановке
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Казани, где автомобиль въехал в автобусную остановку, сообщает в понедельник следственное... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:18:00+03:00
2025-03-10T13:38:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Казани, где автомобиль въехал в автобусную остановку, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным МВД по Татарстану, водитель автомобиля "Москвич", который находился в аренде, следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.
https://ria.ru/20250309/dtp-2003937686.html
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, казань, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Казань, Происшествия
В Казани завели дело после ДТП на автобусной остановке

СК: в Казани завели дело после того, как машина въехала в автобусную остановку

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Казани, где автомобиль въехал в автобусную остановку, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным МВД по Татарстану, водитель автомобиля "Москвич", который находился в аренде, следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.
Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКазаньПроисшествия
 
 
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