https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html
Появились подробности ДТП в Казани
Появились подробности ДТП в Казани - РИА Новости, 10.03.2025
Появились подробности ДТП в Казани
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:59:00+03:00
2025-03-10T12:59:00+03:00
2025-03-10T13:21:00+03:00
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана. "По предварительным данным, сегодня водитель арендованного автомобиля, следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта", - говорится в сообщении. МВД по Татарстану уточняет, что водитель управлял арендованным автомобилем "Москвич". Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших ребёнок 12 лет.
https://ria.ru/20241225/kursk-1991332746.html
казань
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T12:59
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Появились подробности ДТП в Казани
Прокуратура: наезд на людей на остановке в Казани произошел на арендованном авто