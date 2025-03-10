https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html

Появились подробности ДТП в Казани

Появились подробности ДТП в Казани - РИА Новости, 10.03.2025

Появились подробности ДТП в Казани

Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:59:00+03:00

2025-03-10T12:59:00+03:00

2025-03-10T13:21:00+03:00

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана. "По предварительным данным, сегодня водитель арендованного автомобиля, следуя по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать автобус, остановившийся для высадки пассажиров, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта", - говорится в сообщении. МВД по Татарстану уточняет, что водитель управлял арендованным автомобилем "Москвич". Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших ребёнок 12 лет.

https://ria.ru/20241225/kursk-1991332746.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана. 2025-03-10T12:59 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)