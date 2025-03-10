https://ria.ru/20250310/dtp-2004067185.html

В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку

В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку - РИА Новости, 10.03.2025

В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку

Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:44:00+03:00

2025-03-10T12:44:00+03:00

2025-03-10T15:52:00+03:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики."В числе пострадавших один ребенок, в настоящее время он госпитализируется в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ребенку 12 лет.Ранее минздрав сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-10T12:44 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, видео