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В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку - РИА Новости, 10.03.2025
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12:44 10.03.2025 (обновлено: 15:52 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dtp-2004067185.html
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку - РИА Новости, 10.03.2025
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:44:00+03:00
2025-03-10T15:52:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики."В числе пострадавших один ребенок, в настоящее время он госпитализируется в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ребенку 12 лет.Ранее минздрав сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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происшествия, казань, видео
Происшествия, Казань
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
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В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку

В Казани госпитализировали ребенка, пострадавшего при наезде машины на остановку

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
"В числе пострадавших один ребенок, в настоящее время он госпитализируется в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ребенку 12 лет.
Ранее минздрав сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
 
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