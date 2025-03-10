https://ria.ru/20250310/dtp-2004067185.html
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку - РИА Новости, 10.03.2025
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:44:00+03:00
2025-03-10T12:44:00+03:00
2025-03-10T15:52:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики."В числе пострадавших один ребенок, в настоящее время он госпитализируется в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ребенку 12 лет.Ранее минздрав сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
казань
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T12:44
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, видео
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Ребенок 12 лет пострадал при наезде легкового автомобиля на остановку в Казани, его госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
2025-03-10T12:44
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PT0M28S
В Казани ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку
В Казани госпитализировали ребенка, пострадавшего при наезде машины на остановку