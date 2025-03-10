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При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 10.03.2025 (обновлено: 20:56 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:49:00+03:00
2025-03-10T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки транспортное средство уничтожено огнем", - написал Гладков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

Гладков: дрон атаковал авто в курском поселке Красная Яруга, есть пострадавший

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки транспортное средство уничтожено огнем", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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