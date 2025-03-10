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При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:49:00+03:00

2025-03-10T20:49:00+03:00

2025-03-10T20:56:00+03:00

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белгородская область

вооруженные силы украины

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происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки транспортное средство уничтожено огнем", - написал Гладков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков