https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:49:00+03:00
2025-03-10T20:49:00+03:00
2025-03-10T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187604_0:236:960:776_1920x0_80_0_0_9ade3df9903f178b62cf91d7dcab96f7.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в поселке Красная Яруга Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате атаки транспортное средство уничтожено огнем", - написал Гладков.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187604_0:146:960:866_1920x0_80_0_0_dcdbfada45474a2d9a707ae04ac61c42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Гладков: дрон атаковал авто в курском поселке Красная Яруга, есть пострадавший