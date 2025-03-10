https://ria.ru/20250310/dron-2004169409.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны - РИА Новости, 10.03.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

Боец самообороны ранен в результате удара украинского дрона по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского района Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:06:00+03:00

2025-03-10T19:06:00+03:00

2025-03-10T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Боец самообороны ранен в результате удара украинского дрона по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе поселка Степное Краснояружского района вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Бойца самообороны с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал здание социального. Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам трех FPV-дронов. Один дрон сдетонировал рядом с частным домовладением, также поврежден легковой автомобиль. От удара второго беспилотника посечены фасад жилого дома и автомобиль. В результате атаки третьего дрона повреждены еще одна машина и линия электропередачи. Еще одна атака БПЛА зафиксирована в районе села Толоконное Белгородского района, поврежден легковой автомобиль, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков