https://ria.ru/20250310/dron-2004145419.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 10.03.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:04:00+03:00

2025-03-10T17:04:00+03:00

2025-03-10T17:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. Раненого в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и непроникающими ранениями грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Борки в результате атаки беспилотника повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Казинка Валуйского округа дрон сдетонировал возле административного здания предприятия. Кроме того, на стоянке повреждены два легковых автомобиля."В Краснояружском районе в районе посёлка Степное FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — транспортное средство получило значительные повреждения", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков