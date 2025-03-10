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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 10.03.2025 (обновлено: 17:20 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dron-2004145419.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:04:00+03:00
2025-03-10T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. Раненого в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и непроникающими ранениями грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Борки в результате атаки беспилотника повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Казинка Валуйского округа дрон сдетонировал возле административного здания предприятия. Кроме того, на стоянке повреждены два легковых автомобиля."В Краснояружском районе в районе посёлка Степное FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — транспортное средство получило значительные повреждения", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ в селе Бобрава

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. Раненого в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и непроникающими ранениями грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Борки в результате атаки беспилотника повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Казинка Валуйского округа дрон сдетонировал возле административного здания предприятия. Кроме того, на стоянке повреждены два легковых автомобиля.
"В Краснояружском районе в районе посёлка Степное FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль — транспортное средство получило значительные повреждения", - уточнил глава региона.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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