https://ria.ru/20250310/dron-2004115895.html

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области

Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:21:00+03:00

2025-03-10T15:21:00+03:00

2025-03-10T15:33:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

александр хинштейн

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КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы украинских нацистов. Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине 71 год, женщине – 85. С минно-взрывной травмой их везут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.Врио губернатора обратился к жителям с просьбой воздержаться от возвращения на территории "серой зоны", так как это опасно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, александр хинштейн