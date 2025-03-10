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При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:21:00+03:00
2025-03-10T15:21:00+03:00
2025-03-10T15:33:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
александр хинштейн
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КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы украинских нацистов. Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине 71 год, женщине – 85. С минно-взрывной травмой их везут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.Врио губернатора обратился к жителям с просьбой воздержаться от возвращения на территории "серой зоны", так как это опасно.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, александр хинштейн
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Александр Хинштейн
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Хинштейн: после атаки дрона ВСУ в Курской области двоих раненых везут в больницу