Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 10.03.2025 (обновлено: 15:33 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/dron-2004115895.html
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:21:00+03:00
2025-03-10T15:33:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы украинских нацистов. Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине 71 год, женщине – 85. С минно-взрывной травмой их везут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.Врио губернатора обратился к жителям с просьбой воздержаться от возвращения на территории "серой зоны", так как это опасно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, александр хинштейн
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Александр Хинштейн
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области

Хинштейн: после атаки дрона ВСУ в Курской области двоих раненых везут в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Глушковского района Курской области пострадали в результате сброса взрывного устройства украинским дроном, с минно-взрывными травмами их везут в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные жертвы украинских нацистов. Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине 71 год, женщине – 85. С минно-взрывной травмой их везут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн.
Врио губернатора обратился к жителям с просьбой воздержаться от возвращения на территории "серой зоны", так как это опасно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала