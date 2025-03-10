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Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/donbass-2004036765.html
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:59:00+03:00
2025-03-10T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года, сообщается на сайте Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации: ... б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 30 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250310/putin-2004025772.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, михаил мишустин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Безопасность
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе

Не менее полугода воевавших в составе сил ДНР и ЛНР россиян освободят от призыва

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года, сообщается на сайте Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации: ... б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 30 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин дал поручения по поддержке участников СВО и их близких
Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинБезопасность
 
 
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