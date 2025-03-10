https://ria.ru/20250310/donbass-2004036765.html
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:59:00+03:00
2025-03-10T10:59:00+03:00
2025-03-10T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года, сообщается на сайте Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации: ... б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 30 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, михаил мишустин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Безопасность
Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе
Не менее полугода воевавших в составе сил ДНР и ЛНР россиян освободят от призыва