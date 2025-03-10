https://ria.ru/20250310/donbass-2004036765.html

Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе

Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил освободить от призыва участников боевых действий в Донбассе

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:59:00+03:00

2025-03-10T10:59:00+03:00

2025-03-10T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года, сообщается на сайте Кремль. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации: ... б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 30 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250310/putin-2004025772.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, михаил мишустин, безопасность