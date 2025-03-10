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Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков - РИА Новости, 10.03.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
03:15 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html
Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков
Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков - РИА Новости, 10.03.2025
Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков
Шанс на укрепление рубля в район 80 за доллар и даже ниже ближе к лету есть, но все зависит от массы факторов. Поэтому надежнее копить на отпуск постепенно,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:15:00+03:00
2025-03-10T03:15:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
дмитрий александров
доллар
рубль
россия
отпуск
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Шанс на укрепление рубля в район 80 за доллар и даже ниже ближе к лету есть, но все зависит от массы факторов. Поэтому надежнее копить на отпуск постепенно, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.По его мнению, текущий курс рубля не является комфортным для бюджета, тем более на фоне падения нефтяных котировок из-за предполагаемого роста добычи и поставок со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса.Есть несколько знаковых уровней, к которым рубль может подняться, если обстоятельства окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 за доллар. Это возможно, если ситуация с геополитикой резко улучшится. Движение еще ниже маловероятно, но может стать хорошей возможностью для покупки.При этом на валютном рынке ожидается высокая волатильность, влияющие на него факторы крайне трудно прогнозировать.“Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая — накапливать сумму постепенно”, — заключил Александров.
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экономика, дмитрий александров, доллар, рубль, россия, отпуск
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Дмитрий Александров, Доллар, Рубль, Россия, Отпуск
Аналитик раскрыл, что будет с долларом к сезону отпусков

Аналитик Александров предупредил о высокой волатильности на валютном рынке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Шанс на укрепление рубля в район 80 за доллар и даже ниже ближе к лету есть, но все зависит от массы факторов. Поэтому надежнее копить на отпуск постепенно, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
По его мнению, текущий курс рубля не является комфортным для бюджета, тем более на фоне падения нефтяных котировок из-за предполагаемого роста добычи и поставок со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса.
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Есть несколько знаковых уровней, к которым рубль может подняться, если обстоятельства окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 за доллар. Это возможно, если ситуация с геополитикой резко улучшится. Движение еще ниже маловероятно, но может стать хорошей возможностью для покупки.
При этом на валютном рынке ожидается высокая волатильность, влияющие на него факторы крайне трудно прогнозировать.
“Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая — накапливать сумму постепенно”, — заключил Александров.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДмитрий АлександровДолларРубльРоссияОтпуск
 
 
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