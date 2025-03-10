https://ria.ru/20250310/dolina-2004143744.html

Мошенники собирали "пожертвования" от лица Ларисы Долиной

Мошенники собирали "пожертвования" от лица Ларисы Долиной - РИА Новости, 10.03.2025

Мошенники собирали "пожертвования" от лица Ларисы Долиной

Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости о мошеннических действиях якобы от лица певицы, мошенники собирают... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:59:00+03:00

2025-03-10T16:59:00+03:00

2025-03-10T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости о мошеннических действиях якобы от лица певицы, мошенники собирают "пожертвования" в помощь артистке. "Уважаемые поклонники! Дорогие друзья! Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение", - сказал собеседник агентства. В мессенджере Telegram запущен бот "Лариса Долина", через который рассылаются обращения о помощи от лица Долиной. "Это обращение далось мне нелегко, но я решила рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. К сожалению, я стала жертвой мошенников, которые лишили меня не только денег, но и крыши над головой. На мою квартиру наложили арест, и теперь я осталась без жилья, а ущерб исчисляется миллионами рублей", - говорится в сообщении. Далее приводится номер карты "менеджера" певицы для сбора средств. В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали и затем арестовали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Под стражу также отправили Артура Каменецкого, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Затем был арестован 20-летний житель Тольятти Самарской области Андрей Основ. Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, он по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Все четверо фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

https://realty.ria.ru/20250117/sud-1994177159.html

https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990562068.html

https://ria.ru/20241216/kvartira-1989516459.html

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происшествия, россия, тольятти, самарская область, лариса долина, сергей пудовкин, общество, мошенничество