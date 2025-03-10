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Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/dnr-2004031852.html
Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР
Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР - РИА Новости, 10.03.2025
Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР
Российские войска, освободив село Константинополь в Донецкой Народной Республике, концентрируют усилия на населенном пункте Богатырь, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:44:00+03:00
2025-03-10T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, освободив село Константинополь в Донецкой Народной Республике, концентрируют усилия на населенном пункте Богатырь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нас очень важно после освобождения Константинополя, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника в районе населенного пункта Богатырь. Поэтому продвижение идет в том направлении", - сказал Пушилин. В воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Константинополь в ДНР.
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донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР

Пушилин: ВС РФ после Константинополя сконцентрируют усилия на Богатыре

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийский флаг поднят в Константинополе в ДНР
Российский флаг поднят в Константинополе в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российский флаг поднят в Константинополе в ДНР
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, освободив село Константинополь в Донецкой Народной Республике, концентрируют усилия на населенном пункте Богатырь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нас очень важно после освобождения Константинополя, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника в районе населенного пункта Богатырь. Поэтому продвижение идет в том направлении", - сказал Пушилин.
В воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Константинополь в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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