https://ria.ru/20250310/dnr-2004031852.html

Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР

Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР - РИА Новости, 10.03.2025

Пушилин рассказал, что будет после освобождения Константинополя в ДНР

Российские войска, освободив село Константинополь в Донецкой Народной Республике, концентрируют усилия на населенном пункте Богатырь, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:44:00+03:00

2025-03-10T10:44:00+03:00

2025-03-10T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, освободив село Константинополь в Донецкой Народной Республике, концентрируют усилия на населенном пункте Богатырь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нас очень важно после освобождения Константинополя, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника в районе населенного пункта Богатырь. Поэтому продвижение идет в том направлении", - сказал Пушилин. В воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Константинополь в ДНР.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)