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Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик - РИА Новости, 10.03.2025
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05:36 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/diplomatiya-2003990826.html
Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик
Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик - РИА Новости, 10.03.2025
Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик
Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:36:00+03:00
2025-03-10T05:36:00+03:00
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся геополитических условиях, поделился своим предположением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил ранее телеканал CNN. "По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия. Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией", - полагает собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250310/tramp-2003987500.html
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россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Россия, США, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик

Турецкий политолог Озер: переговоры Путина и Трампа могут пройти в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся геополитических условиях, поделился своим предположением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил ранее телеканал CNN.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
04:18
"По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия. Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией", - полагает собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Трамп о желании Путина закончить войну - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира
7 марта, 20:17
 
РоссияСШАСтамбулВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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