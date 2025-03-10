Путин и Трамп могут встретиться в Стамбуле, предположил аналитик
Турецкий политолог Озер: переговоры Путина и Трампа могут пройти в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся геополитических условиях, поделился своим предположением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил ранее телеканал CNN.
"По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия. Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией", - полагает собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Трамп заявил, что верит в намерение Путина достичь мира
7 марта, 20:17