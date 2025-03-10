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Чат-бот Денис обработал 515 тысяч жалоб перед записью к врачу в Подмосковье - РИА Новости, 10.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:34 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/denis-2004152434.html
Чат-бот Денис обработал 515 тысяч жалоб перед записью к врачу в Подмосковье
Чат-бот Денис обработал 515 тысяч жалоб перед записью к врачу в Подмосковье - РИА Новости, 10.03.2025
Чат-бот Денис обработал 515 тысяч жалоб перед записью к врачу в Подмосковье
Чат-бот Денис обработал почти 515 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед приемом к специалисту в Подмосковье с момента начала действия своей работы, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:34:00+03:00
2025-03-10T17:34:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чат-бот Денис обработал почти 515 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед приемом к специалисту в Подмосковье с момента начала действия своей работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Бот начал работать в начале 2024 года. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, собранные данные отображаются в электронной медкарте пациента. Эта возможность позволяет специалисту ознакомиться с ними перед приемом. "Благодаря этому врач может уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту. За время своей работы чат-бот Денис обработал почти 515 тысяч жалоб", – приводит пресс-служба слова Забелина. Сервис доступен при записи к врачу по следующим специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Сначала ИИ проведет опрос и выяснит жалобы, при необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Цифровые сервисы в социальной сфере развиваются в регионе благодаря национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Чат-бот Денис обработал 515 тысяч жалоб перед записью к врачу в Подмосковье

Почти 515 тысяч жалоб на здоровье поступило подмосковному чат-боту Денису

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чат-бот Денис обработал почти 515 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед приемом к специалисту в Подмосковье с момента начала действия своей работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бот начал работать в начале 2024 года. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, собранные данные отображаются в электронной медкарте пациента. Эта возможность позволяет специалисту ознакомиться с ними перед приемом.
"Благодаря этому врач может уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту. За время своей работы чат-бот Денис обработал почти 515 тысяч жалоб", – приводит пресс-служба слова Забелина.
Сервис доступен при записи к врачу по следующим специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Сначала ИИ проведет опрос и выяснит жалобы, при необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту.
Цифровые сервисы в социальной сфере развиваются в регионе благодаря национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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