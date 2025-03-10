https://ria.ru/20250310/delo-2004167229.html
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:56:00+03:00
2025-03-10T18:56:00+03:00
2025-03-10T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сброса взрывного устройства украинским дроном на село Алексеевка Глушковского района Курской области, с минно-взрывными травмами их доставили в больницу. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области (подпунктами "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html
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происшествия, курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
После атаки БПЛА на частный жилой сектор в Курской области завели дело о теракте