https://ria.ru/20250310/delo-2004167229.html

После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело

После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025

После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:56:00+03:00

2025-03-10T18:56:00+03:00

2025-03-10T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

глушковский район

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сброса взрывного устройства украинским дроном на село Алексеевка Глушковского района Курской области, с минно-взрывными травмами их доставили в больницу. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области (подпунктами "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html

https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html

курская область

россия

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)