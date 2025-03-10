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После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/delo-2004167229.html
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:56:00+03:00
2025-03-10T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
глушковский район
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сброса взрывного устройства украинским дроном на село Алексеевка Глушковского района Курской области, с минно-взрывными травмами их доставили в больницу. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области (подпунктами "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html
https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело

После атаки БПЛА на частный жилой сектор в Курской области завели дело о теракте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на частный жилой сектор в Глушковском районе Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сброса взрывного устройства украинским дроном на село Алексеевка Глушковского района Курской области, с минно-взрывными травмами их доставили в больницу.
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Вчера, 17:48
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области (подпунктами "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияГлушковский районАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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