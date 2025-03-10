Рейтинг@Mail.ru
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 10.03.2025 (обновлено: 14:15 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/delo-2004085485.html
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело - РИА Новости, 10.03.2025
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:49:00+03:00
2025-03-10T14:15:00+03:00
казань
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004062101_0:171:1536:1035_1920x0_80_0_0_f361bdd03546de054c7036fa4e7d0bdf.jpg
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в Казани, сообщает МВД по Татарстану.По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта."Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на улице Вишневского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T13:49
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004062101_0:27:1536:1179_1920x0_80_0_0_8b3a40cbb8974f5e03885b19986ee8d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, общество
Казань, Общество
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело

На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели дело о нарушении ПДД

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в Казани, сообщает МВД по Татарстану.
По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.
"Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на улице Вишневского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Водителя, въехавшего в остановку в Казани, направили на экспертизу
Вчера, 14:08
 
КазаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала