https://ria.ru/20250310/delo-2004085485.html

На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело

На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело - РИА Новости, 10.03.2025

На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:49:00+03:00

2025-03-10T13:49:00+03:00

2025-03-10T14:15:00+03:00

казань

общество

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в Казани, сообщает МВД по Татарстану.По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта."Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на улице Вишневского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html

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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана. 2025-03-10T13:49 true PT0M35S

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казань, общество