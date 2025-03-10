https://ria.ru/20250310/delo-2004085485.html
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело - РИА Новости, 10.03.2025
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:49:00+03:00
2025-03-10T13:49:00+03:00
2025-03-10T14:15:00+03:00
казань
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004062101_0:171:1536:1035_1920x0_80_0_0_f361bdd03546de054c7036fa4e7d0bdf.jpg
КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, после наезда автомобиля на остановку в Казани, сообщает МВД по Татарстану.По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта."Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на улице Вишневского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее минздрав Татарстана сообщил об 11 пострадавших в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших 12-летний ребенок.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004062101_0:27:1536:1179_1920x0_80_0_0_8b3a40cbb8974f5e03885b19986ee8d9.jpg
Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T13:49
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, общество
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели уголовное дело
На водителя, въехавшего в остановку в Казани, завели дело о нарушении ПДД