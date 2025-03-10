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СМИ раскрыли причины нехватки пилотов в ВВС Британии - РИА Новости, 10.03.2025
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14:16 10.03.2025 (обновлено: 14:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/defitsit-2004094682.html
СМИ раскрыли причины нехватки пилотов в ВВС Британии
СМИ раскрыли причины нехватки пилотов в ВВС Британии - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ раскрыли причины нехватки пилотов в ВВС Британии
В королевских военно-воздушных силах Великобритании образовался дефицит пилотов, сообщает Daily Mail со ссылкой на внутренний документ ВВС. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:16:00+03:00
2025-03-10T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В королевских военно-воздушных силах Великобритании образовался дефицит пилотов, сообщает Daily Mail со ссылкой на внутренний документ ВВС. По данным газеты, в документе говорится, что ВВС требуется "большее количество пилотов" и предлагается обучать сотрудников других подразделений, которые ранее считались непригодными для этой профессии. В ответ на запрос издания в ВВС заявили, что располагают достаточным количеством пилотов "для выполнения всех текущих операций", а сокращение времени обучения позволило возобновить прием заявок соискателей. Отмечается, что нехватка образовалась на фоне "дискриминации" против белых пилотов. Так, в 2023 году утечка в СМИ показала, что ВВС выплатили компенсацию за дискриминацию при найме 31 белому мужчине. Кроме того, во внутренней переписке соискателей якобы называли "бесполезными белыми мужчинами". СМИ отмечали, что утечки указывали на наличие давления с целью отфильтровать белых мужчин и ускорить набор женщин и представителей этнических меньшинств.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ раскрыли причины нехватки пилотов в ВВС Британии

Daily Mail: в британских ВВС образовался дефицит пилотов из-за дискриминации

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие рядом с истребителем Typhoon Королевских ВВС
Британские военнослужащие рядом с истребителем Typhoon Королевских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие рядом с истребителем Typhoon Королевских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В королевских военно-воздушных силах Великобритании образовался дефицит пилотов, сообщает Daily Mail со ссылкой на внутренний документ ВВС.
По данным газеты, в документе говорится, что ВВС требуется "большее количество пилотов" и предлагается обучать сотрудников других подразделений, которые ранее считались непригодными для этой профессии.
В ответ на запрос издания в ВВС заявили, что располагают достаточным количеством пилотов "для выполнения всех текущих операций", а сокращение времени обучения позволило возобновить прием заявок соискателей.
Отмечается, что нехватка образовалась на фоне "дискриминации" против белых пилотов. Так, в 2023 году утечка в СМИ показала, что ВВС выплатили компенсацию за дискриминацию при найме 31 белому мужчине. Кроме того, во внутренней переписке соискателей якобы называли "бесполезными белыми мужчинами". СМИ отмечали, что утечки указывали на наличие давления с целью отфильтровать белых мужчин и ускорить набор женщин и представителей этнических меньшинств.
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