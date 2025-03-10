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В Дании заявили о готовности направить войска на Украину - РИА Новости, 10.03.2025
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18:09 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/daniya-2004160885.html
В Дании заявили о готовности направить войска на Украину
В Дании заявили о готовности направить войска на Украину - РИА Новости, 10.03.2025
В Дании заявили о готовности направить войска на Украину
Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости, приводит слова главы МИД Дании... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:09:00+03:00
2025-03-10T18:09:00+03:00
в мире
украина
дания
россия
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости, приводит слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена телерадиокомпания DR. Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще рано. &quot;Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова&quot;, - сказал Расмуссен.При этом глава датского МО Поульсен добавил, что на данный момент реальных планов по этому вопросу пока нет. "Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события", - приводит его слова DR. В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что США должны направить на Украину свои войска для поддержания мира. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241217/mirotvortsy-1989640712.html
https://ria.ru/20250131/daniya-1996660897.html
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в мире, украина, дания, россия, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Дания, Россия, Ларс Лёкке Расмуссен, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Дании заявили о готовности направить войска на Украину

Глава МИД Дании Расмуссен: страна готова направить свои войска на Украину

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости, приводит слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена телерадиокомпания DR.
Ранее телерадиокомпания DR сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще рано.
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"Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова", - сказал Расмуссен.

При этом глава датского МО Поульсен добавил, что на данный момент реальных планов по этому вопросу пока нет. "Мы не приняли решения внести какой-то конкретный вклад. Это должно зависеть от того, как будут развиваться события", - приводит его слова DR.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что США должны направить на Украину свои войска для поддержания мира.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаДанияРоссияЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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