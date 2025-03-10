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В Брно из-за бомбы эвакуируют целый квартал - РИА Новости, 10.03.2025
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22:03 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/chekhiya-2004193888.html
В Брно из-за бомбы эвакуируют целый квартал
В Брно из-за бомбы эвакуируют целый квартал - РИА Новости, 10.03.2025
В Брно из-за бомбы эвакуируют целый квартал
Эвакуация нескольких сотен человек, проживающих в жилом районе Богунице в чешском городе Брно (на юго-востоке страны), началась вечером в понедельник в связи с... РИА Новости, 10.03.2025
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ПРАГА, 10 мар - РИА Новости. Эвакуация нескольких сотен человек, проживающих в жилом районе Богунице в чешском городе Брно (на юго-востоке страны), началась вечером в понедельник в связи с предметом, похожем на бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили строители во время земляных работ, сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек. "В данный момент полиция оцепляет район жилых домов на Узбекской улице в радиусе около 500 метров. Судя по всему, строители во время земляных работ наткнулись на бомбу, оставшуюся здесь со времен Втлорой мировой войны. Прибыли пожарные и саперы. Им необходимо получить информацию о состоянии бомбы, а затем на ее основе принять решение о следующих действиях", - сказал Малашек. По словам Малашека, в район происшествия также съезжаются пустые автобусы из соседних депо, которые на время приютят вынужденных покинуть свои жилища людей. Местные власти обеспечат эвакуированных едой, питьем и теплыми покрывалами. Полиция занимается решением вопросов логистики, перенаправляя общественный транспорт иными маршрутами. Весной 1945 года в районе Брно шли ожесточенные бои частей Красной Армии в процессе освобождения Чехословакии от гитлеровских войск.
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в мире, брно, чехия
В мире, Брно, Чехия
В Брно из-за бомбы эвакуируют целый квартал

Полиция эвакуирует целый жилой квартал в чешском Брно из-за найденной бомбы

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 10 мар - РИА Новости. Эвакуация нескольких сотен человек, проживающих в жилом районе Богунице в чешском городе Брно (на юго-востоке страны), началась вечером в понедельник в связи с предметом, похожем на бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили строители во время земляных работ, сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.
"В данный момент полиция оцепляет район жилых домов на Узбекской улице в радиусе около 500 метров. Судя по всему, строители во время земляных работ наткнулись на бомбу, оставшуюся здесь со времен Втлорой мировой войны. Прибыли пожарные и саперы. Им необходимо получить информацию о состоянии бомбы, а затем на ее основе принять решение о следующих действиях", - сказал Малашек.
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По словам Малашека, в район происшествия также съезжаются пустые автобусы из соседних депо, которые на время приютят вынужденных покинуть свои жилища людей. Местные власти обеспечат эвакуированных едой, питьем и теплыми покрывалами. Полиция занимается решением вопросов логистики, перенаправляя общественный транспорт иными маршрутами.
Весной 1945 года в районе Брно шли ожесточенные бои частей Красной Армии в процессе освобождения Чехословакии от гитлеровских войск.
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