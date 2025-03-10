https://ria.ru/20250310/chebnev-2004182239.html

В Курской области увековечат имя погибшего Героя России, заявил Хинштейн

В Курской области увековечат имя погибшего Героя России, заявил Хинштейн - РИА Новости, 10.03.2025

В Курской области увековечат имя погибшего Героя России, заявил Хинштейн

Имя погибшего Героя России Сергея Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:13:00+03:00

2025-03-10T20:13:00+03:00

2025-03-10T20:13:00+03:00

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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Имя погибшего Героя России Сергея Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Имя Героя России Сергея Чебнёва будет увековечено на курской земле, за которую он отдал жизнь… Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков — чтобы знали, какой ценой завоеван мир, чтобы помнили и чтили. Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага", - написал глава региона в своем Telegram-канале. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа 2024 года ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. "Вечная память и вечная слава нашим бойцам, которые с каждым днем приближают Победу!" - написал Хинштейн. Президент РФ Владимир Путин 6 марта передал вдове Героя России - Ольге Чебневой - медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 66 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html

https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html

https://ria.ru/20250306/peskov-2003387804.html

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россия, курская область, курчатов, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс