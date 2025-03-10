В Курской области увековечат имя погибшего Героя России, заявил Хинштейн
Хинштейн: имя погибшего Героя России Чебнева увековечат на курской земле
© Фото : соцсетиСергей Чебнев
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Имя погибшего Героя России Сергея Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Имя Героя России Сергея Чебнёва будет увековечено на курской земле, за которую он отдал жизнь… Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков — чтобы знали, какой ценой завоеван мир, чтобы помнили и чтили. Обязательно увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
Восемнадцатого августа 2024 года ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России.
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"Вечная память и вечная слава нашим бойцам, которые с каждым днем приближают Победу!" - написал Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин 6 марта передал вдове Героя России - Ольге Чебневой - медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 66 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.