https://ria.ru/20250310/chebnev-2004175218.html

"Эмоции душат": бойцы рассказали, как вытащили тело героя России Чебнева

"Эмоции душат": бойцы рассказали, как вытащили тело героя России Чебнева - РИА Новости, 10.03.2025

"Эмоции душат": бойцы рассказали, как вытащили тело героя России Чебнева

Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка рассказали корреспонденту РИА Новости как и где нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:53:00+03:00

2025-03-10T19:53:00+03:00

2025-03-10T21:38:00+03:00

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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская область), 10 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка рассказали корреспонденту РИА Новости как и где нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа прошлого года при обороне Малой Локни. На минувшей неделе президент Владимир Путин передал вдове Героя России — Ольге Чебневой — медаль "Золотая Звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно. Встреча состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему бы исполнилось 46 лет.В августе прошлого года комбат в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове.Восемнадцатого августа армия противника нанесла удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадила десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.Тогда тело комбата вытащить не удалось. Но бойцы рассказали, что дали себе слово вернуться в Малую Локню и найти своего командира - чтобы вывезти его в родной город и похоронить с воинскими почестями.Тело комбата нашли с южной стороны периметра местной ИТК, возле которого комбат держал оборону. Опознать офицера удалось лишь по истлевшему шеврону на груди - "Отмель". Бойцы вместе с комбатом вытащили и его бронежилет, который пойдет в музей его родного города."Эмоции душат, - признается корреспонденту РИА Новости врио комполка Кадет. - Мы не хотели покидать Малую Локню без командира. Но другого выхода не было, нас обложили со всех сторон. Я тогда дал слово себе и товарищам, что мы вытащим Отмель. И вот вытащили".

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Врио командира 9 мотострелкового полка с позывным Кадет о том, как доставали командира 1-го батальона Врио командира 9 мотострелкового полка с позывным Кадет о том, как доставали командира 1-го батальона. 2025-03-10T19:53 true PT2M21S

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