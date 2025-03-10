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Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 10.03.2025
Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:07:00+03:00
2025-03-10T18:07:00+03:00
2025-03-10T20:22:00+03:00
игорь чайка
снг
в мире
россия
общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта 2025 года.
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игорь чайка, снг, в мире, россия, общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, политика
Игорь Чайка, СНГ, В мире, Россия, Общество, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Владимир Путин, Политика
Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Путин назначил Чайку замруководителя федерального агентства по делам СНГ