https://ria.ru/20250310/chayka-2004160639.html

Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 10.03.2025

Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:07:00+03:00

2025-03-10T18:07:00+03:00

2025-03-10T20:22:00+03:00

игорь чайка

снг

в мире

россия

общество

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40802/91/408029179_0:114:2977:1789_1920x0_80_0_0_f503ae2bda51436d6c848a4c77180a20.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250310/turchin-2004059386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь чайка, снг, в мире, россия, общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, политика