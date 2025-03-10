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В Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку - РИА Новости, 10.03.2025
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11:28 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html
В Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку
В Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку - РИА Новости, 10.03.2025
В Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку
Суд в Брянске приговорил к 6 годам колонии бывшего полицейского, занимавшегося противодействием коррупции и получившего 640 тысяч рублей в качестве взятки,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:28:00+03:00
2025-03-10T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к 6 годам колонии бывшего полицейского, занимавшегося противодействием коррупции и получившего 640 тысяч рублей в качестве взятки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "С августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский, занимая должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Брянску, через посредника получил от индивидуального предпринимателя, занимающегося незаконной реализацией контрафактной табачной продукции, взятку в сумме 640 000 рублей за обеспечение беспрепятственной торговли контрафактной продукцией на территории города Брянска и непривлечение к уголовной ответственности", – говорится в сообщении. По данным СУСК, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по региону. Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки в крупном размере. "Суд приговорил виновного к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей", – указали в ведомстве. Как уточнили в СУСК, суд на 3 года лишил мужчину права занимать должности представителя власти на государственной службе в правоохранительных органах, звания подполковник полиции и конфисковал сумму взятки в собственность государства. В прокуратуре Брянской области добавили, что уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника прекращено "в связи с деятельным раскаянием".
https://ria.ru/20240917/imuschestvo-1973089837.html
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происшествия, россия, брянск, брянская область
Происшествия, Россия, Брянск, Брянская область
В Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку

СК: в Брянске экс-полицейский, боровшийся с коррупцией, получил срок за взятку

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к 6 годам колонии бывшего полицейского, занимавшегося противодействием коррупции и получившего 640 тысяч рублей в качестве взятки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"С августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский, занимая должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Брянску, через посредника получил от индивидуального предпринимателя, занимающегося незаконной реализацией контрафактной табачной продукции, взятку в сумме 640 000 рублей за обеспечение беспрепятственной торговли контрафактной продукцией на территории города Брянска и непривлечение к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
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По данным СУСК, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по региону. Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки в крупном размере.
"Суд приговорил виновного к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей", – указали в ведомстве.
Как уточнили в СУСК, суд на 3 года лишил мужчину права занимать должности представителя власти на государственной службе в правоохранительных органах, звания подполковник полиции и конфисковал сумму взятки в собственность государства.
В прокуратуре Брянской области добавили, что уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника прекращено "в связи с деятельным раскаянием".
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