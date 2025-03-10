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Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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20:16 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/britaniya-2004182642.html
Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ
Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ
Расследование столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Великобритании может занять месяцы, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:16:00+03:00
2025-03-10T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Расследование столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Великобритании может занять месяцы, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Управляющий директор компании Ambrey, занимающейся морскими рисками, Джошуа Хатчинсон заявил… что расследование может "занять недели, если не месяцы", - говорится в сообщении телеканала. Отдел по расследованию происшествий на море уже направил на место команду специалистов для сбора информации и предварительной оценки произошедшего, передаёт Sky News. Ранее в понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух кораблей были спасены, один человек доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил.
https://ria.ru/20250310/tanker-2004172705.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ

Sky News: расследование аварии у берегов Великобритании может занять месяцы

© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Расследование столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Великобритании может занять месяцы, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
«
"Управляющий директор компании Ambrey, занимающейся морскими рисками, Джошуа Хатчинсон заявил… что расследование может "занять недели, если не месяцы", - говорится в сообщении телеканала.
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Вчера, 19:21
Отдел по расследованию происшествий на море уже направил на место команду специалистов для сбора информации и предварительной оценки произошедшего, передаёт Sky News.
Ранее в понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух кораблей были спасены, один человек доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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