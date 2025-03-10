Расследование инцидента у берегов Британии может занять месяцы, пишут СМИ
Sky News: расследование аварии у берегов Великобритании может занять месяцы
© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Расследование столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Великобритании может занять месяцы, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
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"Управляющий директор компании Ambrey, занимающейся морскими рисками, Джошуа Хатчинсон заявил… что расследование может "занять недели, если не месяцы", - говорится в сообщении телеканала.
Отдел по расследованию происшествий на море уже направил на место команду специалистов для сбора информации и предварительной оценки произошедшего, передаёт Sky News.
Ранее в понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух кораблей были спасены, один человек доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил.
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