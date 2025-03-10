Грузовое судно и танкер получили повреждения в результате столкновения
Судно и танкер получили серьезные повреждения после столкновения близ Британии
© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Грузовое судно и танкер оба получили "значительные повреждения" в результате столкновения у берегов Британии, сообщила в понедельник компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ.
«
"Оба судна получили значительные повреждения в результате столкновения и последующего пожара", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал Sky News.
Ранее понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
7 марта, 23:37