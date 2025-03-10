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В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне
В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне - РИА Новости, 10.03.2025
В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне
Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, телеканал Sky News приводит сообщение... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:01:00+03:00
2025-03-10T17:01:00+03:00
2025-03-10T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, телеканал Sky News приводит сообщение благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде.Ранее представитель береговой охраны сообщил о проведении операции после столкновения танкера и грузового судна у восточного побережья Британии."Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения и что на обоих кораблях возник пожар", - приводит заявление RNLI телеканал Sky News.По данным телеканала, речь идёт о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии
Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
2025-03-10T17:01
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в мире, северное море, великобритания, сша
В мире, Северное море, Великобритания, США
В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне
В Северном море у берегов Британии вспыхнул пожар на танкере и грузовом судне