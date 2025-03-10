https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html

В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне

В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне - РИА Новости, 10.03.2025

В Северном море начался пожар на нефтяном танкере и грузовом судне

Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, телеканал Sky News приводит сообщение... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:01:00+03:00

2025-03-10T17:01:00+03:00

2025-03-10T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, телеканал Sky News приводит сообщение благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде.Ранее представитель береговой охраны сообщил о проведении операции после столкновения танкера и грузового судна у восточного побережья Британии."Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения и что на обоих кораблях возник пожар", - приводит заявление RNLI телеканал Sky News.По данным телеканала, речь идёт о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

северное море

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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии. 2025-03-10T17:01 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, северное море, великобритания, сша