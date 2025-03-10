https://ria.ru/20250310/britanija-2003986566.html

Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ

Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ

Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:42:00+03:00

2025-03-10T03:42:00+03:00

2025-03-10T03:42:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

кир стармер

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет британская газета Times. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале издания. Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп