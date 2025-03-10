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Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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03:42 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/britanija-2003986566.html
Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ
Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ
Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:42:00+03:00
2025-03-10T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет британская газета Times. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале издания. Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп
Британия готовит Украину к переговорам с США, пишут СМИ

Times: Британия консультирует Украину по вопросам переговоров с США

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет британская газета Times.
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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"Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале издания.
Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийКир СтармерДональд Трамп
 
 
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