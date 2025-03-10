https://ria.ru/20250310/brak-2003990236.html

Адвокат рассказала о преимуществах заключения брачного договора

Адвокат рассказала о преимуществах заключения брачного договора - РИА Новости, 10.03.2025

Адвокат рассказала о преимуществах заключения брачного договора

Вкладывать личное имущество в совместно-нажитое без брачного договора не стоит, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова, управляющий партнер Юридической РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:28:00+03:00

2025-03-10T05:28:00+03:00

2025-03-10T05:28:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вкладывать личное имущество в совместно-нажитое без брачного договора не стоит, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова, управляющий партнер Юридической группы "КузьминоваVправе". Она напомнила, что в семье не важно, кто ходит на работу, а кто занимается бытом - в случае развода все имущество делится пополам. Изменить режим собственности можно составив брачный договор и заверив его у нотариуса. "Хотите минимизировать конфликтные ситуации - стоит прислушаться к главному совету практикующего адвоката: без брачного договора не рекомендую вкладывать или трансформировать личное имущество (то имущество, которое было у каждого из супругов до регистрации брака) в совместно-нажитое. Приведу самый распространенный пример: квартира, которая была, например, у супруги до брака, после регистрации брака для увеличения площади продается в период брака и покупается квартира большей площади. В случае расторжения брака данная квартира делится супругами по закону по ½ доли каждому. В случае заключения брачного контракта можно изменить это правило и закрепить право лишь одного супруга на данную квартиру, если конечно второй супруг согласен", - отметила адвокат. По ее словам, до недавнего времени брачный договор рассматривался как инструмент защиты того из супругов, который не имеет собственного источника дохода, но тенденции 2023 и 2024 годов меняют восприятие: сейчас продуманный брачный договор – это современный механизм защиты прав обоих супругов, например при процедуре банкротства, случаи которого в отношении физических лиц за последние годы лишь увеличились.

https://ria.ru/20250308/jurist-2003771768.html

https://ria.ru/20241130/razvod-1986597024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия