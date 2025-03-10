https://ria.ru/20250310/borba-2004112337.html

Джорджеску заявил о продолжении борьбы

Джорджеску заявил о продолжении борьбы - РИА Новости, 10.03.2025

Джорджеску заявил о продолжении борьбы

Оппозиционный румынский политик Кэлин Джеорджеску заявил, что продолжит политическую борьбу, несмотря на уголовные дела, возбужденные против него, и отказ... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:02:00+03:00

2025-03-10T15:02:00+03:00

2025-03-10T15:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный румынский политик Кэлин Джеорджеску заявил, что продолжит политическую борьбу, несмотря на уголовные дела, возбужденные против него, и отказ избирательных органов допустить его к участию в президентских выборах в Румынии. Джеорджеску подал в понедельник жалобу в Конституционный суд (КС) Румынии на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды. "Мы обсудили вместе с Джордже Симионом (оппозиционная партия "Альянс за объединение румын", AUR – ред.) и Анной-Марией Гаврилэ ("Партия молодых людей", P.O.T. – ред.) дальнейшие действия. Идем вместе до конца за те же ценности: мир, демократию, свободу. Благодарю румынский народ за всё, что он делает. Мы идем вперед с большой уверенностью в будущее этой страны. Но прошу вас ещё раз: всё должно происходить в спокойствии, в мире и с полным пониманием реальности, того факта, что мы не должны порождать насилие", - заявил Джеорджеску в видеообращении в социальных сетях. В свою очередь лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион в этом же ролике заявил о предстоящих "двух-трех напряженных днях". "Через единство мы выйдем из этого тупика и поддерживаем Джеорджеску, другого кандидата в президенты у нас нет. Следующие 48 часов – решающие, мы должны оставаться едиными, бдительными, но спокойными, без паники", - сказал Симион в этом же ролике. Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию Джеорджеску десятью голосами против четырех, сославшись на решения КС, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.

https://ria.ru/20250310/salvini-2004069186.html

https://ria.ru/20250309/rumynija-2003967500.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, нато, генеральная прокуратура рф, президентские выборы в румынии — 2024