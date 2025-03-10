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В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
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03:24 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:24:00+03:00
2025-03-10T03:24:00+03:00
происшествия
барнаул
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. Ранее в главке МЧС по Алтайскому краю заявили РИА Новости, что административное здание горит на улице Целинной в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее пожар был локализован. "В Барнауле МЧС России ликвидирует открытое горение. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.
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происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании

В здании в Барнауле ликвидируют пожар площадью 1,1 тысячи квадратов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России.
Ранее в главке МЧС по Алтайскому краю заявили РИА Новости, что административное здание горит на улице Целинной в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее пожар был локализован.
"В Барнауле МЧС России ликвидирует открытое горение. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.
Место пожара в здании мебельного комбината в Барнауле - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле
30 сентября 2024, 03:55
 
ПроисшествияБарнаулРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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