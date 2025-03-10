https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html

В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании

В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025

В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании

Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:24:00+03:00

2025-03-10T03:24:00+03:00

2025-03-10T03:24:00+03:00

происшествия

барнаул

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. Ранее в главке МЧС по Алтайскому краю заявили РИА Новости, что административное здание горит на улице Целинной в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее пожар был локализован. "В Барнауле МЧС России ликвидирует открытое горение. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975403768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)