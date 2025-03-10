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В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 10.03.2025
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:24:00+03:00
2025-03-10T03:24:00+03:00
2025-03-10T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидируют в административном здании в Барнауле, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает МЧС России. Ранее в главке МЧС по Алтайскому краю заявили РИА Новости, что административное здание горит на улице Целинной в Барнауле на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Позднее пожар был локализован. "В Барнауле МЧС России ликвидирует открытое горение. Ведется проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
В здании в Барнауле ликвидируют пожар площадью 1,1 тысячи квадратов