https://ria.ru/20250310/baltika-2004101269.html

"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен

"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен - РИА Новости, 10.03.2025

"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен

Пивоваренная компания "Балтика" (бренды "Балтика", "Арсенальное", "Жигулевское") уведомила о повышении отпускных цен на свою продукцию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:42:00+03:00

2025-03-10T14:42:00+03:00

2025-03-10T14:42:00+03:00

экономика

юрий антонов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" (бренды "Балтика", "Арсенальное", "Жигулевское") уведомила о повышении отпускных цен на свою продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что "Балтика" и Московская пивоваренная компания уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 10-15%. "Балтика" подтвердила, что уведомила партнеров о повышении отпускных цен", - заявили в компании, не уточнив процент и дату планируемого повышения. В декабре о повышении цен с 1 января 2025 года уведомляли также производители пива AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО "Криница-Трейд" и дистрибьютор "Госселайн Логистикс". По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, причин роста цен на пиво и пивные напитки в России сейчас может быть несколько. Так, на них влияет размер акциза (вырос до 30 рублей за литр с 27 рублей в 2024 году) и нестабильность курса валют. "Также на рост цен на внутреннем рынке влияют ФОТ (фонд оплаты труда – ред.) и стоимость кредитных денег - ставка рефинансирования. В целом каждая компания сама решает, на какие именно товары поднимать цены, и это зависит от уровня спроса", - отметил эксперт. Так, гендиректор "Очаково" Юрий Антонов заявил РИА Новости, что в своем производстве компания использует преимущественно российское сырье, поэтому может "более устойчиво подходить к ценообразованию". "Мы прилагаем все усилия, чтобы сдерживать рост цен, оптимизируя внутренние процессы и находя возможности для снижения издержек. Однако, к сожалению, не все факторы, влияющие на стоимость, находятся под нашим контролем", - отметил он. Ставцев же добавил, что спрос на пиво и пивные напитки в стране находится на высоком уровне - продажи двух этих категорий за прошлый год составили около 8,3 миллиарда литров. "Цены всегда влияют на спрос. Сейчас стратегии потребительской экономии не так заметны. Рост спроса может замедлиться после повышения цен всеми ключевыми игроками", - считает эксперт.

https://ria.ru/20250206/carlsberg-1997705276.html

https://ria.ru/20241018/minfin-1978704902.html

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экономика, юрий антонов