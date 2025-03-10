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В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2 - РИА Новости, 10.03.2025
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07:25 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/babakov-2003997373.html
В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2
В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2 - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2
Необходим новый национальный проект развития электроэнергетической отрасли (ГОЭЛРО-2) для обеспечения суверенного развития России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:25:00+03:00
2025-03-10T07:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Необходим новый национальный проект развития электроэнергетической отрасли (ГОЭЛРО-2) для обеспечения суверенного развития России, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП). "Нам нужен новый энергетический рывок, новый национальный проект ГОЭЛРО-2, который обеспечит суверенное развитие России на десятилетия вперед", - сказал он. Бабаков напомнил, что недавно была важная дата - 105 лет со дня образования Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). По его словам, именно этот план заложил фундамент всей советской индустриализации. "И вот сегодня, спустя 105 лет, перед нашей страной стоят схожие вызовы. Мы снова находимся в моменте, когда необходимо сделать рывок в будущее, чтобы обеспечить экономический суверенитет и независимость нашей страны. И этот рывок невозможен без новой энергетической стратегии. Нам нужен ГОЭЛРО-2.0 – план нового технологического прорыва", - отметил вице-спикер Госдумы. Бабаков считает, что развитие Дальнего Востока и Сибири, освоение Арктики, обеспечение инфраструктуры новых индустриальных кластеров – всё это требует масштабного строительства новых электростанций, развития атомной энергетики, внедрения передовых технологий в сетевое хозяйство. "Не стоит забывать о словах президента России Владимира Путина о том, что искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития и одним из наших приоритетов в сфере экономики и других областях. Для выполнения поставленной президентом задачи в этом направлении и достижения технологического суверенитета в этой области необходимо обеспечить надежную и мощную энергетическую базу", - добавил депутат Госдумы. Кроме того, он подчеркнул, что США и Китай уже предпринимают масштабные шаги в этом направлении. "Недавно Трампом (президент США Дональд Трамп - ред.) было объявлено о крупнейшем проекте в истории по созданию инфраструктуры для развития ИИ с инвестициями в 500 миллиардов долларов. Без значительного увеличения наших энергетических мощностей мы рискуем отстать в развитии ИИ от таких стран, как США и Китай", - рассказал Бабаков. По мнению парламентария, инвестиции в искусственный интеллект не только способствуют технологическому прогрессу, но и оказывают существенное влияние на экономический рост. "По прогнозам, внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7%, что эквивалентно дополнительным 7 триллионам долларов… История доказала: без энергетики нет великой страны. И сегодня мы должны заложить фундамент для будущего поколения, для сильной, независимой и процветающей России", - заключил он.
https://ria.ru/20241126/mishustin-1985817139.html
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технологии, россия, сша, дальний восток, александр бабаков, дональд трамп, владимир путин, госдума рф, экономика
Технологии, Россия, США, Дальний Восток, Александр Бабаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2

В Госдуме предложили запустить план ГОЭЛРО-2 для новых

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Бабаков
Александр Бабаков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Александр Бабаков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Необходим новый национальный проект развития электроэнергетической отрасли (ГОЭЛРО-2) для обеспечения суверенного развития России, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП).
"Нам нужен новый энергетический рывок, новый национальный проект ГОЭЛРО-2, который обеспечит суверенное развитие России на десятилетия вперед", - сказал он.
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Бабаков напомнил, что недавно была важная дата - 105 лет со дня образования Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). По его словам, именно этот план заложил фундамент всей советской индустриализации.
"И вот сегодня, спустя 105 лет, перед нашей страной стоят схожие вызовы. Мы снова находимся в моменте, когда необходимо сделать рывок в будущее, чтобы обеспечить экономический суверенитет и независимость нашей страны. И этот рывок невозможен без новой энергетической стратегии. Нам нужен ГОЭЛРО-2.0 – план нового технологического прорыва", - отметил вице-спикер Госдумы.
Бабаков считает, что развитие Дальнего Востока и Сибири, освоение Арктики, обеспечение инфраструктуры новых индустриальных кластеров – всё это требует масштабного строительства новых электростанций, развития атомной энергетики, внедрения передовых технологий в сетевое хозяйство.
"Не стоит забывать о словах президента России Владимира Путина о том, что искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития и одним из наших приоритетов в сфере экономики и других областях. Для выполнения поставленной президентом задачи в этом направлении и достижения технологического суверенитета в этой области необходимо обеспечить надежную и мощную энергетическую базу", - добавил депутат Госдумы.
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Кроме того, он подчеркнул, что США и Китай уже предпринимают масштабные шаги в этом направлении.
"Недавно Трампом (президент США Дональд Трамп - ред.) было объявлено о крупнейшем проекте в истории по созданию инфраструктуры для развития ИИ с инвестициями в 500 миллиардов долларов. Без значительного увеличения наших энергетических мощностей мы рискуем отстать в развитии ИИ от таких стран, как США и Китай", - рассказал Бабаков.
По мнению парламентария, инвестиции в искусственный интеллект не только способствуют технологическому прогрессу, но и оказывают существенное влияние на экономический рост.
"По прогнозам, внедрение ИИ может увеличить мировой ВВП на 7%, что эквивалентно дополнительным 7 триллионам долларов… История доказала: без энергетики нет великой страны. И сегодня мы должны заложить фундамент для будущего поколения, для сильной, независимой и процветающей России", - заключил он.
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