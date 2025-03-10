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В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 10.03.2025
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10:59 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/avstralija-2004036240.html
В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину
В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 10.03.2025
В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину
Канберра рассмотрит любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину, заявил в понедельник министр обороны Австралии, также... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:59:00+03:00
2025-03-10T10:59:00+03:00
в мире
украина
россия
австралия
энтони альбанезе
михаил ульянов (дипломат)
дмитрий песков
австралийская лейбористская партия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канберра рассмотрит любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину, заявил в понедельник министр обороны Австралии, также занимающий пост вице-премьера страны Ричард Марлз. "Мы серьезно относимся к поддержке Украины с момента прихода к власти (Австралийской лейбористской партии в мае 2022 года - ред.)... Мы рассматриваем все поступающие запросы и стараемся помочь как можно лучше… Если поступит запрос о предоставлении миротворцев, мы рассмотрим его должным образом. Но я хочу подчеркнуть, что на данный момент (на Украине - ред.) нет мира, который нужно поддерживать", - заявил Марлз в эфире телеканала ABC. По словам министра обороны Австралии, представитель страны при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже, на которой будет обсуждаться помощь Украине, в том числе возможная отправка миротворцев. Как отметил Марлз, с начала конфликта Канберра оказывает поддержку Киеву. Помимо поставок военной техники, с конца 2022 года австралийские военные инструкторы находятся в Великобритании, где проводят обучение новобранцев ВСУ. На прошлой неделе премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также высказывал возможность отправки миротворцев на Украину. Это предложение вызвало критику со стороны австралийских военных экспертов, которые в интервью телеканалу ABC назвали инициативу правительства преждевременной. Они подчеркнули, что такая мера может поставить под угрозу безопасность австралийских военнослужащих, учитывая учитывая слабую оперативную способность вооруженных сил страны. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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в мире, украина, россия, австралия, энтони альбанезе, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков, австралийская лейбористская партия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Австралия, Энтони Альбанезе, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Песков, Австралийская лейбористская партия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину

Глава Минобороны Австралии Марлз: страна рассмотрит любые запросы Киева о помощи

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канберра рассмотрит любые запросы Киева о помощи, включая возможную отправку миротворцев на Украину, заявил в понедельник министр обороны Австралии, также занимающий пост вице-премьера страны Ричард Марлз.
"Мы серьезно относимся к поддержке Украины с момента прихода к власти (Австралийской лейбористской партии в мае 2022 года - ред.)... Мы рассматриваем все поступающие запросы и стараемся помочь как можно лучше… Если поступит запрос о предоставлении миротворцев, мы рассмотрим его должным образом. Но я хочу подчеркнуть, что на данный момент (на Украине - ред.) нет мира, который нужно поддерживать", - заявил Марлз в эфире телеканала ABC.
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
9 марта, 15:29
По словам министра обороны Австралии, представитель страны при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже, на которой будет обсуждаться помощь Украине, в том числе возможная отправка миротворцев.
Как отметил Марлз, с начала конфликта Канберра оказывает поддержку Киеву. Помимо поставок военной техники, с конца 2022 года австралийские военные инструкторы находятся в Великобритании, где проводят обучение новобранцев ВСУ.
На прошлой неделе премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также высказывал возможность отправки миротворцев на Украину. Это предложение вызвало критику со стороны австралийских военных экспертов, которые в интервью телеканалу ABC назвали инициативу правительства преждевременной. Они подчеркнули, что такая мера может поставить под угрозу безопасность австралийских военнослужащих, учитывая учитывая слабую оперативную способность вооруженных сил страны.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
В миреУкраинаРоссияАвстралияЭнтони АльбанезеМихаил Ульянов (дипломат)Дмитрий ПесковАвстралийская лейбористская партияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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