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Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо - РИА Новости, 10.03.2025
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12:42 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/armija-2004066404.html
Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо
Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо - РИА Новости, 10.03.2025
Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо
Подразделения армии отразили атаку курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе квартала Ашрафия в городе Алеппо, сообщает сирийское... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:42:00+03:00
2025-03-10T12:42:00+03:00
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БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Подразделения армии отразили атаку курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе квартала Ашрафия в городе Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на официального представителя министерства обороны САР Хасана Абдельгани. СДС является военной коалицией, сформированной в 2015 году на северо-востоке Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США. Она состоит преимущественно из курдских формирований, однако в ее состав также входят часть арабских племен и ассирийцев. СДС создавалось под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ). "Наши силы отразили атаку сил СДС в направлении Ашрафия в городе Алеппо. Нападающие группы понесли потери", - сказал Абдельгани. Курдские вооруженные формирования после смены власти в стране, в начале декабря прошлого года, сохранили контроль над кварталами Ашрафия и Шейх Максуд в городе Алеппо, где преимущественно проживает курдское население. Тогда были достигнуты договоренности с вооруженной оппозицией с целью избежать боестолкновений. Главнокомандующий СДС Абди Мазлум в интервью курдскому агентству ANHA в конце января заявил, что курдские силы самообороны не ведут боевых действий с вооруженными силами новой власти в Дамаске, отметив что курдская делегация тогда провела расширенные переговоры президентом Сирии на переходный период Ахмадом аш-Шараа, в ходе которых было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам, которые связаны с будущем политическим устройством Сирии, и то, как будут сформированы вооруженные силы.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, алеппо, сирия, сша, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Сирия, США, Сирийские демократические силы
Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо

Сирийские военные отразили курдских формирований в Алеппо

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Подразделения армии отразили атаку курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе квартала Ашрафия в городе Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на официального представителя министерства обороны САР Хасана Абдельгани.
СДС является военной коалицией, сформированной в 2015 году на северо-востоке Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США. Она состоит преимущественно из курдских формирований, однако в ее состав также входят часть арабских племен и ассирийцев. СДС создавалось под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).
"Наши силы отразили атаку сил СДС в направлении Ашрафия в городе Алеппо. Нападающие группы понесли потери", - сказал Абдельгани.
Курдские вооруженные формирования после смены власти в стране, в начале декабря прошлого года, сохранили контроль над кварталами Ашрафия и Шейх Максуд в городе Алеппо, где преимущественно проживает курдское население. Тогда были достигнуты договоренности с вооруженной оппозицией с целью избежать боестолкновений.
Главнокомандующий СДС Абди Мазлум в интервью курдскому агентству ANHA в конце января заявил, что курдские силы самообороны не ведут боевых действий с вооруженными силами новой власти в Дамаске, отметив что курдская делегация тогда провела расширенные переговоры президентом Сирии на переходный период Ахмадом аш-Шараа, в ходе которых было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам, которые связаны с будущем политическим устройством Сирии, и то, как будут сформированы вооруженные силы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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