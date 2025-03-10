Сирийская армия отразила атаку курдов в Алеппо
Сирийские военные отразили курдских формирований в Алеппо
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Подразделения армии отразили атаку курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе квартала Ашрафия в городе Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на официального представителя министерства обороны САР Хасана Абдельгани.
СДС является военной коалицией, сформированной в 2015 году на северо-востоке Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США. Она состоит преимущественно из курдских формирований, однако в ее состав также входят часть арабских племен и ассирийцев. СДС создавалось под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).
"Наши силы отразили атаку сил СДС в направлении Ашрафия в городе Алеппо. Нападающие группы понесли потери", - сказал Абдельгани.
Курдские вооруженные формирования после смены власти в стране, в начале декабря прошлого года, сохранили контроль над кварталами Ашрафия и Шейх Максуд в городе Алеппо, где преимущественно проживает курдское население. Тогда были достигнуты договоренности с вооруженной оппозицией с целью избежать боестолкновений.
Главнокомандующий СДС Абди Мазлум в интервью курдскому агентству ANHA в конце января заявил, что курдские силы самообороны не ведут боевых действий с вооруженными силами новой власти в Дамаске, отметив что курдская делегация тогда провела расширенные переговоры президентом Сирии на переходный период Ахмадом аш-Шараа, в ходе которых было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам, которые связаны с будущем политическим устройством Сирии, и то, как будут сформированы вооруженные силы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
15 декабря 2024, 06:23