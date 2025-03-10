Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения
Милей объявит трехдневный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка
© AP Photo / Natacha PisarenkoНаводнение в Аргентине
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Наводнение в Аргентине. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где погибли по меньшей мере 16 человек, сообщила администрация президента в блоге в Х.
"Президент Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур в связи с гибелью соотечественников в результате шторма в прошлую пятницу в городе Баия-Бланка и его окрестностях", - говорится в сообщении.
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Мощные ливни обрушились на пострадавший регион утром в пятницу, по данным метеорологов, за несколько часов там выпало более 300 миллиметров осадков.
Местные власти сообщили, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате внезапного наводнения, более тысячи были оперативно эвакуированы. Еще две маленькие девочки, сестры, находятся в розыске, поисковые команды различных аргентинских служб продолжают работы и не исключают корректировки числа погибших.
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