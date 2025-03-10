https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html

Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения

Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения - РИА Новости, 10.03.2025

Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения

Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:45:00+03:00

2025-03-10T06:45:00+03:00

2025-03-10T06:45:00+03:00

в мире

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

аргентина

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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где погибли по меньшей мере 16 человек, сообщила администрация президента в блоге в Х. "Президент Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур в связи с гибелью соотечественников в результате шторма в прошлую пятницу в городе Баия-Бланка и его окрестностях", - говорится в сообщении. Мощные ливни обрушились на пострадавший регион утром в пятницу, по данным метеорологов, за несколько часов там выпало более 300 миллиметров осадков. Местные власти сообщили, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате внезапного наводнения, более тысячи были оперативно эвакуированы. Еще две маленькие девочки, сестры, находятся в розыске, поисковые команды различных аргентинских служб продолжают работы и не исключают корректировки числа погибших.

https://ria.ru/20250309/argentina-2003869942.html

https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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Дарья Буймова

в мире, буэнос-айрес (город), хавьер милей, аргентина