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Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения - РИА Новости, 10.03.2025
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06:45 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html
Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения
Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения - РИА Новости, 10.03.2025
Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения
Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:45:00+03:00
2025-03-10T06:45:00+03:00
в мире
буэнос-айрес (город)
хавьер милей
аргентина
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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где погибли по меньшей мере 16 человек, сообщила администрация президента в блоге в Х. "Президент Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур в связи с гибелью соотечественников в результате шторма в прошлую пятницу в городе Баия-Бланка и его окрестностях", - говорится в сообщении. Мощные ливни обрушились на пострадавший регион утром в пятницу, по данным метеорологов, за несколько часов там выпало более 300 миллиметров осадков. Местные власти сообщили, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате внезапного наводнения, более тысячи были оперативно эвакуированы. Еще две маленькие девочки, сестры, находятся в розыске, поисковые команды различных аргентинских служб продолжают работы и не исключают корректировки числа погибших.
https://ria.ru/20250309/argentina-2003869942.html
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в мире, буэнос-айрес (город), хавьер милей, аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей, Аргентина
Президент Аргентины объявит трехдневный траур по жертвам наводнения

Милей объявит трехдневный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка

© AP Photo / Natacha PisarenkoНаводнение в Аргентине
Наводнение в Аргентине - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Наводнение в Аргентине. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Аргентинский лидер Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур по жертвам наводнения в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, где погибли по меньшей мере 16 человек, сообщила администрация президента в блоге в Х.
"Президент Хавьер Милей объявит трехдневный национальный траур в связи с гибелью соотечественников в результате шторма в прошлую пятницу в городе Баия-Бланка и его окрестностях", - говорится в сообщении.
Последствия наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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9 марта, 04:03
Мощные ливни обрушились на пострадавший регион утром в пятницу, по данным метеорологов, за несколько часов там выпало более 300 миллиметров осадков.
Местные власти сообщили, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате внезапного наводнения, более тысячи были оперативно эвакуированы. Еще две маленькие девочки, сестры, находятся в розыске, поисковые команды различных аргентинских служб продолжают работы и не исключают корректировки числа погибших.
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