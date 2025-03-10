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В Новосибирской области задержали наркокурьера - РИА Новости, 10.03.2025
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07:40 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/arest-2003998138.html
В Новосибирской области задержали наркокурьера
В Новосибирской области задержали наркокурьера - РИА Новости, 10.03.2025
В Новосибирской области задержали наркокурьера
Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:40:00+03:00
2025-03-10T07:40:00+03:00
происшествия
новосибирская область
барнаул
новосибирский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте МВД Медиа. "Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ "Дружба" Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств", - говорится в сообщении. По данным МВД, мужчина планировал на той же машине вернуться домой – в Алтайский край, но его планам помешали оперативники. На обратном пути автомобиль такси остановили для проведения обыска. "При досмотре рюкзака наркокурьера правоохранители обнаружили в нем почти килограмм синтетического наркотика. По результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое содержит в своем составе мефедрон", - сообщили в полиции. Также полицейские обнаружили и изъяли два пакета с полимерными пакетиками "зип-лок", резиновую перчатку, электронные весы с остатками вещества, ключи, ноутбук и мобильный телефон. Барнаулец пояснил, что планировал расфасовать "синтетику" на более мелкие партии и сделать закладки в родном городе. Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972358411.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, барнаул, новосибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирская область, Барнаул, Новосибирский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирской области задержали наркокурьера

В Новосибирской области задержали наркокурьера с килограммом мефедрона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ "Дружба" Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, мужчина планировал на той же машине вернуться домой – в Алтайский край, но его планам помешали оперативники. На обратном пути автомобиль такси остановили для проведения обыска.
"При досмотре рюкзака наркокурьера правоохранители обнаружили в нем почти килограмм синтетического наркотика. По результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое содержит в своем составе мефедрон", - сообщили в полиции.
Также полицейские обнаружили и изъяли два пакета с полимерными пакетиками "зип-лок", резиновую перчатку, электронные весы с остатками вещества, ключи, ноутбук и мобильный телефон. Барнаулец пояснил, что планировал расфасовать "синтетику" на более мелкие партии и сделать закладки в родном городе.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.
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ПроисшествияНовосибирская областьБарнаулНовосибирский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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