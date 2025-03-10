В Новосибирской области задержали наркокурьера
В Новосибирской области задержали наркокурьера с килограммом мефедрона
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ "Дружба" Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, мужчина планировал на той же машине вернуться домой – в Алтайский край, но его планам помешали оперативники. На обратном пути автомобиль такси остановили для проведения обыска.
"При досмотре рюкзака наркокурьера правоохранители обнаружили в нем почти килограмм синтетического наркотика. По результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое содержит в своем составе мефедрон", - сообщили в полиции.
Также полицейские обнаружили и изъяли два пакета с полимерными пакетиками "зип-лок", резиновую перчатку, электронные весы с остатками вещества, ключи, ноутбук и мобильный телефон. Барнаулец пояснил, что планировал расфасовать "синтетику" на более мелкие партии и сделать закладки в родном городе.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.
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