https://ria.ru/20250310/arest-2003998138.html

В Новосибирской области задержали наркокурьера

В Новосибирской области задержали наркокурьера - РИА Новости, 10.03.2025

В Новосибирской области задержали наркокурьера

Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:40:00+03:00

2025-03-10T07:40:00+03:00

2025-03-10T07:40:00+03:00

происшествия

новосибирская область

барнаул

новосибирский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте МВД Медиа. "Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ "Дружба" Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств", - говорится в сообщении. По данным МВД, мужчина планировал на той же машине вернуться домой – в Алтайский край, но его планам помешали оперативники. На обратном пути автомобиль такси остановили для проведения обыска. "При досмотре рюкзака наркокурьера правоохранители обнаружили в нем почти килограмм синтетического наркотика. По результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое содержит в своем составе мефедрон", - сообщили в полиции. Также полицейские обнаружили и изъяли два пакета с полимерными пакетиками "зип-лок", резиновую перчатку, электронные весы с остатками вещества, ключи, ноутбук и мобильный телефон. Барнаулец пояснил, что планировал расфасовать "синтетику" на более мелкие партии и сделать закладки в родном городе. Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972358411.html

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982577179.html

новосибирская область

барнаул

новосибирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, барнаул, новосибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)