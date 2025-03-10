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Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда - РИА Новости, 10.03.2025
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07:09 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/arest-2003996450.html
Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда
Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда - РИА Новости, 10.03.2025
Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда
Члена красноярской банды Малиновского Захара Медникова экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу за избиение двух посетителей фитнес-клуба в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:09:00+03:00
2025-03-10T07:09:00+03:00
происшествия
таиланд
россия
красноярск
гараж
генеральная прокуратура рф
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КРАСНОЯРСК, 10 мар – РИА Новости. Члена красноярской банды Малиновского Захара Медникова экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу за избиение двух посетителей фитнес-клуба в Красноярске, мужчина заключен под стражу, сообщает краевая прокуратура. Ранее Генпрокуратура России сообщала, что компетентные органы королевства Таиланд экстрадируют Захара Медникова для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия". По версии следствия, 2 февраля 2023 года Медников вместе с соучастниками избил двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранителей, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу. Также в ноябре 2023 года по поручению генеральной прокуратуры России он был объявлен в международный розыск. По данным краевой прокуратуры, в феврале 2023 года 25-летний красноярец, состоящий в банде Ярослава Малиновского, получил сообщение от одного из главарей с просьбой прибыть на "разборки" возле фитнес-центра "Гараж" на улице 8 марта. Участники нападения сняли регистрационные номера своих автомобилей и закрыли лица масками. В группе из 13 нападавших один из них был вооружен предметом, похожим на кастет, а другой – ножом. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в социальных сетях с супругой приближенного к Малиновскому. "Из королевства Таиланд экстрадирован участник преступной группы Ярослава Малиновского, обвиняемый в хулиганстве около фитнес-центра "Гараж" в Красноярске… Он заключён под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что на прошлой неделе суд признал пять участников избиения виновными в хулиганстве и назначил наказание от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Личность остальных участников преступления устанавливается.
https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html
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происшествия, таиланд, россия, красноярск, гараж, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Таиланд, Россия, Красноярск, Гараж, Генеральная прокуратура РФ
Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда

Члена банды Малиновского экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 мар – РИА Новости. Члена красноярской банды Малиновского Захара Медникова экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу за избиение двух посетителей фитнес-клуба в Красноярске, мужчина заключен под стражу, сообщает краевая прокуратура.
Ранее Генпрокуратура России сообщала, что компетентные органы королевства Таиланд экстрадируют Захара Медникова для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия". По версии следствия, 2 февраля 2023 года Медников вместе с соучастниками избил двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранителей, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу. Также в ноябре 2023 года по поручению генеральной прокуратуры России он был объявлен в международный розыск.
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
28 февраля, 13:36
По данным краевой прокуратуры, в феврале 2023 года 25-летний красноярец, состоящий в банде Ярослава Малиновского, получил сообщение от одного из главарей с просьбой прибыть на "разборки" возле фитнес-центра "Гараж" на улице 8 марта. Участники нападения сняли регистрационные номера своих автомобилей и закрыли лица масками. В группе из 13 нападавших один из них был вооружен предметом, похожим на кастет, а другой – ножом. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в социальных сетях с супругой приближенного к Малиновскому.
"Из королевства Таиланд экстрадирован участник преступной группы Ярослава Малиновского, обвиняемый в хулиганстве около фитнес-центра "Гараж" в Красноярске… Он заключён под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на прошлой неделе суд признал пять участников избиения виновными в хулиганстве и назначил наказание от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Личность остальных участников преступления устанавливается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 11:57
 
ПроисшествияТаиландРоссияКрасноярскГаражГенеральная прокуратура РФ
 
 
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