Члена красноярской банды Малиновского экстрадировали из Таиланда
Члена банды Малиновского экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 мар – РИА Новости. Члена красноярской банды Малиновского Захара Медникова экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу за избиение двух посетителей фитнес-клуба в Красноярске, мужчина заключен под стражу, сообщает краевая прокуратура.
Ранее Генпрокуратура России сообщала, что компетентные органы королевства Таиланд экстрадируют Захара Медникова для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия". По версии следствия, 2 февраля 2023 года Медников вместе с соучастниками избил двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранителей, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу. Также в ноябре 2023 года по поручению генеральной прокуратуры России он был объявлен в международный розыск.
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По данным краевой прокуратуры, в феврале 2023 года 25-летний красноярец, состоящий в банде Ярослава Малиновского, получил сообщение от одного из главарей с просьбой прибыть на "разборки" возле фитнес-центра "Гараж" на улице 8 марта. Участники нападения сняли регистрационные номера своих автомобилей и закрыли лица масками. В группе из 13 нападавших один из них был вооружен предметом, похожим на кастет, а другой – ножом. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в социальных сетях с супругой приближенного к Малиновскому.
"Из королевства Таиланд экстрадирован участник преступной группы Ярослава Малиновского, обвиняемый в хулиганстве около фитнес-центра "Гараж" в Красноярске… Он заключён под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на прошлой неделе суд признал пять участников избиения виновными в хулиганстве и назначил наказание от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Личность остальных участников преступления устанавливается.