Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:42 10.03.2025 (обновлено: 20:18 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Ирину Аллегрову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:42:00+03:00
2025-03-10T20:18:00+03:00
шоубиз
ирина аллегрова
владимир путин
россия
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768529161_0:321:2048:1473_1920x0_80_0_0_7204a75ab28e821974d65fc8174379c7.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Ирину Аллегрову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250303/zatsepin-2002786709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768529161_0:106:2048:1642_1920x0_80_0_0_c390c1820156f54ff5d443445a9de5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина аллегрова, владимир путин, россия, музыка
Шоубиз, Ирина Аллегрова, Владимир Путин, Россия, Музыка

Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевица Ирина Аллегрова
Певица Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Ирину Аллегрову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва", - говорится в документе.
Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин присвоил звание Героя Труда Александру Зацепину
3 марта, 15:59
 
ШоубизИрина АллегроваВладимир ПутинРоссияМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала