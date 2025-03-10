https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html

Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Ирину Аллегрову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:42:00+03:00

2025-03-10T18:42:00+03:00

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шоубиз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Ирину Аллегрову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну - артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250303/zatsepin-2002786709.html

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ирина аллегрова, владимир путин, россия, музыка