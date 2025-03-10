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В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте - РИА Новости, 10.03.2025
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14:56 10.03.2025 (обновлено: 14:58 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/aferist-2004111009.html
В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте
В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте - РИА Новости, 10.03.2025
В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте
Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии общего режима Илью Малова, который под видом инвестиций в NFT-проект выманил у пяти человек более 70 миллионов рублей, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:56:00+03:00
2025-03-10T14:58:00+03:00
происшествия
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блокчейн
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии общего режима Илью Малова, который под видом инвестиций в NFT-проект выманил у пяти человек более 70 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. "Илья Малов осужден за мошенничество под предлогом реализации NFT-проекта и легализацию денежных средств. С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Малова к 6 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении. Как отмечают в прокуратуре, преступную схему Малов начал реализовывать в ноябре 2022 года. С соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, он создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT бизнес-проект. Выдавая себя за успешного инвестора, он знакомился на различных бизнес-встречах с пострадавшими, которым сообщал, что занимается привлечением денежных средств в NFT бизнес. Он говорил, что его знакомый - известный художник - создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего их цена возрастает и можно получать прибыль. Затем он добавлял граждан в мессенджер-чат, где якобы размещалась информация о сделках. После того как осужденный получал права собственности на цифровую валюту потерпевших, он переставал выходить на связь. Похищенные средства переводил на заранее созданные цифровые кошельки. Как отмечает прокуратура, от действий Малова пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 70 миллионов рублей. Для легализации преступного дохода Малов приобрел недвижимость стоимостью 30 миллионов рублей и автомобиль Lamborghini за 27 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250221/kripta-2000919975.html
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происшествия, москва, россия, блокчейн, мошенничество, общество
Происшествия, Москва, Россия, блокчейн, Мошенничество, Общество
В Москве приговорили к сроку афериста, обманувшего людей на NFT-проекте

В Москве дали пять лет NFT-аферисту, обманувшему клиентов на 70 миллионов рублей

© Фото : прокуратура Москвы Илья Малов в суде
Илья Малов в суде - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Илья Малов в суде
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии общего режима Илью Малова, который под видом инвестиций в NFT-проект выманил у пяти человек более 70 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.
"Илья Малов осужден за мошенничество под предлогом реализации NFT-проекта и легализацию денежных средств. С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Малова к 6 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в прокуратуре, преступную схему Малов начал реализовывать в ноябре 2022 года. С соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, он создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в NFT бизнес-проект.
Выдавая себя за успешного инвестора, он знакомился на различных бизнес-встречах с пострадавшими, которым сообщал, что занимается привлечением денежных средств в NFT бизнес. Он говорил, что его знакомый - известный художник - создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего их цена возрастает и можно получать прибыль. Затем он добавлял граждан в мессенджер-чат, где якобы размещалась информация о сделках.
После того как осужденный получал права собственности на цифровую валюту потерпевших, он переставал выходить на связь. Похищенные средства переводил на заранее созданные цифровые кошельки.
Как отмечает прокуратура, от действий Малова пострадали пять человек, а общий ущерб превысил 70 миллионов рублей. Для легализации преступного дохода Малов приобрел недвижимость стоимостью 30 миллионов рублей и автомобиль Lamborghini за 27 миллионов рублей.
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