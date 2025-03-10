https://ria.ru/20250310/aeroflot-2004067805.html

"Аэрофлот" в июне увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" в июне увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ - РИА Новости, 10.03.2025

"Аэрофлот" в июне увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ

Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. РИА Новости, 10.03.2025

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ. С 12 июня частота полетов на данном направлении увеличится с 7 до 10 рейсов в неделю", - рассказали в авиакомпании. Там добавили, что с 27 июня до конца сентября запланировано до 14 рейсов в неделю. Причиной увеличения числа рейсов в Улан-Удэ "Аэрофлот" назвал высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Также новое расписание будет способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250307/aeroflot-2003665533.html

https://ria.ru/20250226/passazhiry--2001695731.html

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аэрофлот, москва, улан-удэ