https://ria.ru/20250310/--2004132683.html

США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе

США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе - РИА Новости, 10.03.2025

США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе

США надеются на существенный прогресс на этой неделе в вопросе подписания сделки с Киевом по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил в понедельник... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:13:00+03:00

2025-03-10T16:13:00+03:00

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США надеются на существенный прогресс на этой неделе в вопросе подписания сделки с Киевом по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Все сигналы очень, очень позитивные от (Владимира - ред.) Зеленского и главы администрации Андрея Ермака, от европейцев, и я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы добьемся существенного прогресса. И поэтому я, конечно, надеюсь на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, комментируя вероятность подписания сделки по минералам.Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит Ермак.

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сша, в мире, украина, экономика, редкоземельные металлы, стив уиткофф, андрей ермак