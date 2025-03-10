https://ria.ru/20250310/--2004132683.html
США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе
США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе - РИА Новости, 10.03.2025
США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе
США надеются на существенный прогресс на этой неделе в вопросе подписания сделки с Киевом по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил в понедельник... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:13:00+03:00
2025-03-10T16:13:00+03:00
2025-03-10T16:48:00+03:00
сша
в мире
украина
экономика
редкоземельные металлы
стив уиткофф
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США надеются на существенный прогресс на этой неделе в вопросе подписания сделки с Киевом по минералам, "налицо позитивные сигналы", заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Все сигналы очень, очень позитивные от (Владимира - ред.) Зеленского и главы администрации Андрея Ермака, от европейцев, и я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы добьемся существенного прогресса. И поэтому я, конечно, надеюсь на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, комментируя вероятность подписания сделки по минералам.Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит Ермак.
https://ria.ru/20250310/garantii-2004075891.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, экономика, редкоземельные металлы, стив уиткофф, андрей ермак
США, В мире, Украина, Экономика, редкоземельные металлы, Стив Уиткофф, Андрей Ермак
США надеются заключить сделку по минералам с Киевом на этой неделе
Уиткофф заявил о сигналах к сделке по минералам с Киевом на этой неделе