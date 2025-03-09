Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:53 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/zoopark-2003963201.html
В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом
В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом - РИА Новости, 09.03.2025
В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом
Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:53:00+03:00
2025-03-09T20:53:00+03:00
общество
россия
михаил брагин
московский зоопарк
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003962588_27:0:1894:1050_1920x0_80_0_0_b5d6c4bd72f41b9162fc34370bd9e782.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Сотрудники Московского зоопарка постепенно подготавливают юного самца к нахождению на одной территории с отцом, что необходимо для его развития согласно природным закономерностям", - рассказали в пресс-службе. В организации отметили, что Акела периодически общается через ограждение своей территории с отцом. Оба самца бурой гиены живут по соседству и регулярно меняются вольерами, чтобы привыкнуть к запахам друг друга. "С первых дней специалисты понимали, что малыш когда-то вернётся в общество других гиен, так что не допускали его приручения и привязанности к людям. Бурых гиен разводить очень непросто, у них очень сложное семейное устройство. Специалисты связывались с африканскими коллегами, которые изучают их в природе, и очень много консультировались", - рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводит пресс-служба. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
https://ria.ru/20250309/zoopark-2003936829.html
https://ria.ru/20250308/panda-2003808412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003962588_465:0:1865:1050_1920x0_80_0_0_10a02ba86a9a0367671235f64fa8b34b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил брагин, московский зоопарк
Общество, Россия, Михаил Брагин, Московский зоопарк, Хорошие новости
В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом

Гиененка из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом

© Московский зоопарк/TelegramГиенёнок Акела в Московском зоопарке
Гиенёнок Акела в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Гиенёнок Акела в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
«
"Сотрудники Московского зоопарка постепенно подготавливают юного самца к нахождению на одной территории с отцом, что необходимо для его развития согласно природным закономерностям", - рассказали в пресс-службе.
Орангутан Матику и гиббон Лиза в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе
Вчера, 17:00
В организации отметили, что Акела периодически общается через ограждение своей территории с отцом. Оба самца бурой гиены живут по соседству и регулярно меняются вольерами, чтобы привыкнуть к запахам друг друга.
«
"С первых дней специалисты понимали, что малыш когда-то вернётся в общество других гиен, так что не допускали его приручения и привязанности к людям. Бурых гиен разводить очень непросто, у них очень сложное семейное устройство. Специалисты связывались с африканскими коллегами, которые изучают их в природе, и очень много консультировались", - рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводит пресс-служба.
Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах
8 марта, 14:11
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМихаил БрагинМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала