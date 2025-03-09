https://ria.ru/20250309/zoopark-2003963201.html

В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом

В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом - РИА Новости, 09.03.2025

В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом

Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 09.03.2025

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2025-03-09T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Сотрудники Московского зоопарка постепенно подготавливают юного самца к нахождению на одной территории с отцом, что необходимо для его развития согласно природным закономерностям", - рассказали в пресс-службе. В организации отметили, что Акела периодически общается через ограждение своей территории с отцом. Оба самца бурой гиены живут по соседству и регулярно меняются вольерами, чтобы привыкнуть к запахам друг друга. "С первых дней специалисты понимали, что малыш когда-то вернётся в общество других гиен, так что не допускали его приручения и привязанности к людям. Бурых гиен разводить очень непросто, у них очень сложное семейное устройство. Специалисты связывались с африканскими коллегами, которые изучают их в природе, и очень много консультировались", - рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводит пресс-служба. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.

https://ria.ru/20250309/zoopark-2003936829.html

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общество, россия, михаил брагин, московский зоопарк