В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом
Гиененка из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом
Гиенёнок Акела в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гиененка Акелу из Московского зоопарка готовят к нахождению в одном вольере с отцом, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
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"Сотрудники Московского зоопарка постепенно подготавливают юного самца к нахождению на одной территории с отцом, что необходимо для его развития согласно природным закономерностям", - рассказали в пресс-службе.
В организации отметили, что Акела периодически общается через ограждение своей территории с отцом. Оба самца бурой гиены живут по соседству и регулярно меняются вольерами, чтобы привыкнуть к запахам друг друга.
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"С первых дней специалисты понимали, что малыш когда-то вернётся в общество других гиен, так что не допускали его приручения и привязанности к людям. Бурых гиен разводить очень непросто, у них очень сложное семейное устройство. Специалисты связывались с африканскими коллегами, которые изучают их в природе, и очень много консультировались", - рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводит пресс-служба.
Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.