https://ria.ru/20250309/zoopark-2003936829.html

В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе

В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе - РИА Новости, 09.03.2025

В Московском зоопарке орангутан Мотя переехал в вольер к гиббону Лизе

В Московском зоопарке молодой самец борнейского орангутана Матику переехал в большой вольер к гиббону Лизе, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:00:00+03:00

2025-03-09T17:00:00+03:00

2025-03-09T20:47:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

новосибирский зоопарк

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке молодой самец борнейского орангутана Матику переехал в большой вольер к гиббону Лизе, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Для улучшения условий содержания было решено подселить молодого самца к довольно пожилой самке гиббона — Лизе, которая тоже жила одна в большом вольере. Это представитель другого вида, к тому же она сильно старше Моти", — говорится в посте.Уточняется, что Лизе больше 30 лет. Первое время она настороженно относилась к новому соседу, но вскоре приняла его. "В этой иерархии самка гиббона в силу возраста стоит выше, чем юный орангутан, к тому же она являлась "хозяйкой" вольера. И дружелюбный Мотя принял правила игры. Первые несколько дней Матику и Лиза проводили в одном вольере по одному-два часа", — рассказали в зоопарке.Постепенно совместное времяпровождение увеличивалось, и сейчас приматы находятся в одном вольере практически весь день. Вечером животных разделяют, чтобы каждый из них не спеша поужинал — есть вероятность, что Матику может забирать еду у медлительной Лизы. "А утром после завтрака борнейский орангутан и чернорукий гиббон с нетерпением ждут встречи, чтобы поиграть вместе", — отмечается в сообщении.Зоологи считают, что Моте комфортно с его новой соседкой. Специалисты продолжат наблюдать за поведением приматов и их социальным взаимодействием, чтобы в случае необходимости внести коррективы."В конце марта Матику исполнится семь лет, этот возраст у человекообразных обезьян считается подростковым. Несмотря на свою молодость, Матику уже имеет богатый жизненный опыт. Правда, негативный", — отметили в зоосаде.Орангутан родился в Новосибирском зоопарке. При появлении на свет он получил травму головы, пережил операцию, от него отказалась мать — Мишель. "Молодая самка, сама выращенная искусственно, не знала, что делать с детенышем и не проявляла к нему никакого интереса. Поэтому первые месяцы своей жизни Матику провел с людьми. Зоологи кормили его из бутылочки молочной смесью для грудных детей", — пояснили в учреждении.В пятимесячном возрасте Матику переехал в Московский зоопарк, где ему предстояла непростая адаптация среди животных его вида. На тот момент группа борнейских орангутанов состояла из взрослой самки Личаны, бабушки Моти, самца Джентана и их только что родившегося детеныша — Джелая. "Отношения внутри семьи были уже сформировавшимися, поэтому "новичку" потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новому месту. С малышом Джелаем Мотя быстро подружился, со взрослым самцом Джентаном они тоже поладили. Однако Личана категорически не принимала Матику и считала его лишним: могла ударить его или отобрать еду", — говорится в публикации.Днем Матику находился с борнейскими орангутанами в одном вольере, но на ночь его переводили в отдельное помещение, так ему было спокойнее. Летом всех обезьян выпускают в уличный вольер, а с первыми холодами они переезжают в теплый павильон "Приматы". Повзрослевший Мотя все чаще испытывал агрессию со стороны взрослых орангутанов. Он почти все свое время проводил в одиночестве в небольшом помещении, резюмировали в зоопарке.

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https://ria.ru/20250305/giena-2003308448.html

https://ria.ru/20250303/kapibary-2002715079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Орангутан Матику и гиббон Лиза в вольере Московского зоопарка Орангутан Матику и гиббон Лиза в вольере Московского зоопарка 2025-03-09T17:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, новосибирский зоопарк