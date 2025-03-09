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Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ
Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ - РИА Новости, 09.03.2025
Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ
При наличии любых подозрений, что полученная вами квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сначала следует убедиться, что документ... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T03:15:00+03:00
2025-03-09T03:15:00+03:00
2025-03-09T14:54:00+03:00
общество
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ольга дайнеко
мошенничество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. При наличии любых подозрений, что полученная вами квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сначала следует убедиться, что документ настоящий, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Проще всего для этого воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением "Госуслуги.Дом". Там отображаются все доступные к оплате квитанции, с ними можно сравнить данные из бумажной версии. Можно сверить реквизиты с квитанцией по оплате прежнего периода. Если есть расхождения — шанс, что перед вами подделка, увеличивается.В основном мошенники допускают промахи в мелочах, поэтому нужно тщательно проверять все данные в платежке."В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда указывались (например, показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры, инициалы владельца)", — перечисляет эксперт.Во всех спорных случаях следует обратиться в управляющую компанию или расчетный центр. Лишь после того, как они подтвердят подлинность платежки, можно производить оплату, советует Дайнеко.
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общество, россия, жкх, ольга дайнеко, мошенничество, моифинансы.рф
Общество, Россия, ЖКХ, Ольга Дайнеко, Мошенничество, Моифинансы.рф
Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ
Моифинансы.рф: оплату ЖКХ нужно проводить, убедившись, что квитанция настоящая