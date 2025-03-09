Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 09.03.2025 (обновлено: 19:37 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003938344.html
СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме
СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме
После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:13:00+03:00
2025-03-09T19:37:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
нато
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер."Вполне возможно, что Зеленский продолжит стоять на своем. Тогда Трамп окажет на него еще большее давление — например, могут быть отозваны системы вооружения или отключена спутниковая система Starlink, контролируемая Илоном Маском. Это было бы катастрофой для украинского фронта", — приводятся слова неназванного источника.По мнению украинского инсайдера, Киев обречен на провал из-за сближения позиций российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По другой версии, Зеленский еще может гнуть свою линию, однако это перестанет быть возможным после краха ВСУ на поле боя без поставок Вашингтона.Согласно третьему сценарию, приведенному Ронцхаймером, Киев может рассчитывать на быструю помощь от других союзников, однако здесь можно надеяться только на страны Европы, которые тем не менее не спешат оказывать реальную поддержку."Было много поддержки на словах со стороны Европы и несколько миллиардов помощи, но не было таких решительных мер, которые были действительно необходимы", — резюмирует автор материла.Наконец, последний вариант развития событий предполагает отставку Зеленского в связи с оппозиционными настроениями среди украинского населения.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/europe-2003932499.html
https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html
https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, нато, дональд трамп, вооруженные силы украины, илон маск
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Илон Маск
СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме

Bild: у Зеленского осталось четыре сценария после стычки с Трампом в Белом доме

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер.
"Вполне возможно, что Зеленский продолжит стоять на своем. Тогда Трамп окажет на него еще большее давление — например, могут быть отозваны системы вооружения или отключена спутниковая система Starlink, контролируемая Илоном Маском. Это было бы катастрофой для украинского фронта", — приводятся слова неназванного источника.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
СМИ: Европа столкнулась с неожиданными последствиями перевооружения
Вчера, 16:27
По мнению украинского инсайдера, Киев обречен на провал из-за сближения позиций российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По другой версии, Зеленский еще может гнуть свою линию, однако это перестанет быть возможным после краха ВСУ на поле боя без поставок Вашингтона.
Согласно третьему сценарию, приведенному Ронцхаймером, Киев может рассчитывать на быструю помощь от других союзников, однако здесь можно надеяться только на страны Европы, которые тем не менее не спешат оказывать реальную поддержку.
"Было много поддержки на словах со стороны Европы и несколько миллиардов помощи, но не было таких решительных мер, которые были действительно необходимы", — резюмирует автор материла.
Наконец, последний вариант развития событий предполагает отставку Зеленского в связи с оппозиционными настроениями среди украинского населения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа, пишут СМИ
Вчера, 15:39
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Премьер Австралии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:29
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампВооруженные силы УкраиныИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала