СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме
Bild: у Зеленского осталось четыре сценария после стычки с Трампом в Белом доме
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер.
"Вполне возможно, что Зеленский продолжит стоять на своем. Тогда Трамп окажет на него еще большее давление — например, могут быть отозваны системы вооружения или отключена спутниковая система Starlink, контролируемая Илоном Маском. Это было бы катастрофой для украинского фронта", — приводятся слова неназванного источника.
По мнению украинского инсайдера, Киев обречен на провал из-за сближения позиций российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По другой версии, Зеленский еще может гнуть свою линию, однако это перестанет быть возможным после краха ВСУ на поле боя без поставок Вашингтона.
Согласно третьему сценарию, приведенному Ронцхаймером, Киев может рассчитывать на быструю помощь от других союзников, однако здесь можно надеяться только на страны Европы, которые тем не менее не спешат оказывать реальную поддержку.
"Было много поддержки на словах со стороны Европы и несколько миллиардов помощи, но не было таких решительных мер, которые были действительно необходимы", — резюмирует автор материла.
Наконец, последний вариант развития событий предполагает отставку Зеленского в связи с оппозиционными настроениями среди украинского населения.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.