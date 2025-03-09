https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003938344.html

СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме

СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ: у Зеленского осталось четыре сценария после выходки в Белом доме

После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:13:00+03:00

2025-03-09T17:13:00+03:00

2025-03-09T19:37:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

нато

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается несколько сценариев, рассказал обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер."Вполне возможно, что Зеленский продолжит стоять на своем. Тогда Трамп окажет на него еще большее давление — например, могут быть отозваны системы вооружения или отключена спутниковая система Starlink, контролируемая Илоном Маском. Это было бы катастрофой для украинского фронта", — приводятся слова неназванного источника.По мнению украинского инсайдера, Киев обречен на провал из-за сближения позиций российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По другой версии, Зеленский еще может гнуть свою линию, однако это перестанет быть возможным после краха ВСУ на поле боя без поставок Вашингтона.Согласно третьему сценарию, приведенному Ронцхаймером, Киев может рассчитывать на быструю помощь от других союзников, однако здесь можно надеяться только на страны Европы, которые тем не менее не спешат оказывать реальную поддержку."Было много поддержки на словах со стороны Европы и несколько миллиардов помощи, но не было таких решительных мер, которые были действительно необходимы", — резюмирует автор материла.Наконец, последний вариант развития событий предполагает отставку Зеленского в связи с оппозиционными настроениями среди украинского населения.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате Трамп буквально вышвырнул Зеленского из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/europe-2003932499.html

https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html

https://ria.ru/20250309/mirotvortsy-2003927791.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, нато, дональд трамп, вооруженные силы украины, илон маск