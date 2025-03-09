Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 09.03.2025 (обновлено: 10:23 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском
Западные чиновники шепотом высказывают сомнения в действиях Владимира Зеленского, пишет The Times. В статье отмечается, что публичные заявления европейских... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:21:00+03:00
2025-03-09T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcabc9b070a36cde03d75535fa84e579.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные чиновники шепотом высказывают сомнения в действиях Владимира Зеленского, пишет The Times. В статье отмечается, что публичные заявления европейских чиновников отличаются от их личных оценок ситуации вокруг украинского конфликта, которые сводятся, в том числе, к критике решений главы киевского режима."Однако Трамп, очевидно, разделял подобные взгляды и эффектно преподнес их в открытую во время той катастрофической встречи в Овальном кабинете", — говорится в публикации. В комментарии изданию, неназванный британский чиновник заявил, что Зеленский после трех лет конфликта очень сильно истощен, в результате сего он может приниматьплохие решения. Кроме того, существует риск, что серьезный перелом на поле боя в пользу российской армии вытащит на поверхность основные политические разногласия на Украине, что приведет к более открытому неповиновению Зеленскому и его политике, пишет Times. На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html
https://ria.ru/20250309/mask-2003882670.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e095a74b91a8e27d2c9bf8011ad11190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Европа
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском

Times: в ЕС шепотом высказывают сомнения в действиях Зеленского

© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные чиновники шепотом высказывают сомнения в действиях Владимира Зеленского, пишет The Times.

В статье отмечается, что публичные заявления европейских чиновников отличаются от их личных оценок ситуации вокруг украинского конфликта, которые сводятся, в том числе, к критике решений главы киевского режима.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ
08:19
"Однако Трамп, очевидно, разделял подобные взгляды и эффектно преподнес их в открытую во время той катастрофической встречи в Овальном кабинете", — говорится в публикации.

В комментарии изданию, неназванный британский чиновник заявил, что Зеленский после трех лет конфликта очень сильно истощен, в результате сего он может приниматьплохие решения.

Кроме того, существует риск, что серьезный перелом на поле боя в пользу российской армии вытащит на поверхность основные политические разногласия на Украине, что приведет к более открытому неповиновению Зеленскому и его политике, пишет Times.

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала