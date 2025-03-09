https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html

СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском

СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском

Западные чиновники шепотом высказывают сомнения в действиях Владимира Зеленского, пишет The Times. В статье отмечается, что публичные заявления европейских... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:21:00+03:00

2025-03-09T10:21:00+03:00

2025-03-09T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные чиновники шепотом высказывают сомнения в действиях Владимира Зеленского, пишет The Times. В статье отмечается, что публичные заявления европейских чиновников отличаются от их личных оценок ситуации вокруг украинского конфликта, которые сводятся, в том числе, к критике решений главы киевского режима."Однако Трамп, очевидно, разделял подобные взгляды и эффектно преподнес их в открытую во время той катастрофической встречи в Овальном кабинете", — говорится в публикации. В комментарии изданию, неназванный британский чиновник заявил, что Зеленский после трех лет конфликта очень сильно истощен, в результате сего он может приниматьплохие решения. Кроме того, существует риск, что серьезный перелом на поле боя в пользу российской армии вытащит на поверхность основные политические разногласия на Украине, что приведет к более открытому неповиновению Зеленскому и его политике, пишет Times. На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, европа