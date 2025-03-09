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В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:42 09.03.2025 (обновлено: 09:06 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003865535.html
В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева
В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева - РИА Новости, 09.03.2025
В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева
Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, завел себя в ловушку и теперь может лишиться власти, пишет Washington Post. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:42:00+03:00
2025-03-09T09:06:00+03:00
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
майк джонсон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, завел себя в ловушку и теперь может лишиться власти, пишет Washington Post."Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов. После скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными", — указано в статье.Автор также отмечает, что глава киевского режима изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном спустя неделю после скандальных переговоров с американским лидером."Тем временем окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками. Это может подорвать его лидерство, поскольку они поднимают вопрос о проведении выборов в военное время", — подчеркивается в статье.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после возникшей между ними перепалки.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Ранее портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250309/dubinskiy-2003863453.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Специальная военная операция на Украине
В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева

WP: Зеленский пытается наладить отношения с США из-за страха потерять власть

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, завел себя в ловушку и теперь может лишиться власти, пишет Washington Post.
"Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов. После скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными", — указано в статье.
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Автор также отмечает, что глава киевского режима изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном спустя неделю после скандальных переговоров с американским лидером.
"Тем временем окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками. Это может подорвать его лидерство, поскольку они поднимают вопрос о проведении выборов в военное время", — подчеркивается в статье.
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Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после возникшей между ними перепалки.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Ранее портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.
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