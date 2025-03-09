В США предупредили об ударе по Зеленскому прямо из Киева
WP: Зеленский пытается наладить отношения с США из-за страха потерять власть
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, завел себя в ловушку и теперь может лишиться власти, пишет Washington Post.
"Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов. После скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными", — указано в статье.
Автор также отмечает, что глава киевского режима изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном спустя неделю после скандальных переговоров с американским лидером.
"Тем временем окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками. Это может подорвать его лидерство, поскольку они поднимают вопрос о проведении выборов в военное время", — подчеркивается в статье.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально вышвырнул Зеленского после возникшей между ними перепалки.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Ранее портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов.
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