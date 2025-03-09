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В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов
Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война", - сказал Блага в беседе с агентством. Он отметил отсутствие реакции Европейского союза на отказ от проведения выборов на Украине, но выборы в Грузии, например, осуждались. "Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", - подчеркнул Блага. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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в мире, украина, словакия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Словакия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов
Депутат ЕП Блага: Зеленский проиграет на выборах, если они состоятся