Рейтинг@Mail.ru
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003882888.html
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов - РИА Новости, 09.03.2025
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов
Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:01:00+03:00
2025-03-09T09:01:00+03:00
в мире
украина
словакия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_accf5104a82d1e34fdac7fbce0cf5706.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война", - сказал Блага в беседе с агентством. Он отметил отсутствие реакции Европейского союза на отказ от проведения выборов на Украине, но выборы в Грузии, например, осуждались. "Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", - подчеркнул Блага. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250309/dubinskiy-2003863453.html
https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html
украина
словакия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001285710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbcf95f623bc57613faf2ef37de922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Словакия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Словакии рассказали о перспективах Зеленского в случае выборов

Депутат ЕП Блага: Зеленский проиграет на выборах, если они состоятся

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война", - сказал Блага в беседе с агентством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Раде раскрыли, что готовится на Украине против Зеленского
00:41
Он отметил отсутствие реакции Европейского союза на отказ от проведения выборов на Украине, но выборы в Грузии, например, осуждались.
"Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", - подчеркнул Блага.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос
19 февраля, 08:51
 
В миреУкраинаСловакияСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала