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СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке - РИА Новости, 09.03.2025
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04:50 09.03.2025
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СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке
СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке - РИА Новости, 09.03.2025
СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке
Замначальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС России Виталий Ивахник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:50:00+03:00
2025-03-09T04:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замначальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС России Виталий Ивахник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в документах, опубликованных на сайте судов общей юрисдикции Москвы. "Настоящее уголовное дело возбуждено 16 декабря 2024 года в СК России в отношении Ивахника Виталия Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, части 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в документе. Отмечается, что Ивахник дал подробные признательные показания. Как говорится в документах, суд постанови, что обвиняемый должен содержаться под стражей до 16 мая этого года в силу того, что, находясь на свободе, он может оказывать давление на свидетелей, часть из которых были его подчиненными.
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происшествия, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ)
СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке

СК обвинил замглавы отдела выездных проверок ФНС Ивахника во взятке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замначальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС России Виталий Ивахник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в документах, опубликованных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Настоящее уголовное дело возбуждено 16 декабря 2024 года в СК России в отношении Ивахника Виталия Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, части 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в документе.
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Отмечается, что Ивахник дал подробные признательные показания.
Как говорится в документах, суд постанови, что обвиняемый должен содержаться под стражей до 16 мая этого года в силу того, что, находясь на свободе, он может оказывать давление на свидетелей, часть из которых были его подчиненными.
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