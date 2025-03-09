https://ria.ru/20250309/vzyatka-2003871195.html

СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке

СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке - РИА Новости, 09.03.2025

СК обвинил замглавы отдела выездных проверок налоговой инспекции во взятке

Замначальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС России Виталий Ивахник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:50:00+03:00

2025-03-09T04:50:00+03:00

2025-03-09T04:50:00+03:00

происшествия

россия

москва

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замначальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции ФНС России Виталий Ивахник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в документах, опубликованных на сайте судов общей юрисдикции Москвы. "Настоящее уголовное дело возбуждено 16 декабря 2024 года в СК России в отношении Ивахника Виталия Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, части 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в документе. Отмечается, что Ивахник дал подробные признательные показания. Как говорится в документах, суд постанови, что обвиняемый должен содержаться под стражей до 16 мая этого года в силу того, что, находясь на свободе, он может оказывать давление на свидетелей, часть из которых были его подчиненными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)